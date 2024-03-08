إنستجرام يتجاوز تيك توك ويصبح التطبيق الأكثر تنزيلاً في العالم خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) تجاوز تطبيق مشاركة الصور الأمريكي“إنستجرام” نظيره الصيني للفيديوهات القصيرة“تيك توك” من حيث عدد التنزيلات الجديدة في 2023، مع احتدام تنافس منصات التواصل الاجتماعي على المستخدمين الجدد.

وأظهرت بيانات شركة استخبارات السوق“سنسور تاور” التي نقلتها“فاينانشال تايمز”، ارتفاع إجمالي عدد عمليات تنزيل“إنستجرام” -التابع لـ“ميتا بلاتفورمز”- 20% في 2023 على أساس سنوي لتصل إلى 768 مليونًا، مع نجاحه في استهداف مستخدمين جدد.

موضوعات“فيتش”: التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عززت ربحية شركات الشحن سهم“ريفيان” يقفز بأكثر من 13% بعد كشفها عن 3 سيارات جديدة “تيك توك” تحث المستخدمين على الاتصال بالكونجرس لمنع حظر التطبيق في أمريكا

بينما ارتفعت تنزيلات“تيك توك” التابع للصينية“بايت دانس” بنسبة 4% فقط على أساس سنوي إلى 733 مليونًا، ما يشير إلى أن نمو التطبيق بدأ يستقر للمرة الأولى منذ طرحه في 2016.

كما بلغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا لـ“إنستجرام” 1.47 مليار مستخدم، ووصل عدد مستخدمي“تيك توك” إلى 1.12 مليار دولار، بعد تراجعه بمقدار 12 مليونًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023.

وقدم“إنستجرام” في عام 2020 ميزة“ريلز” التي تسمح للمستخدمين بمشاركة مقاطع فيديو قصيرة لينافس بذلك ما يقدمه التطبيق الشهير“تيك توك”.





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