إنستجرام يتجاوز تيك توك ويصبح التطبيق الأكثر تنزيلاً في العالم خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تجاوز تطبيق مشاركة الصور الأمريكي“إنستجرام” نظيره الصيني للفيديوهات القصيرة“تيك توك” من حيث عدد التنزيلات الجديدة في 2023، مع احتدام تنافس منصات التواصل الاجتماعي على المستخدمين الجدد.
وأظهرت بيانات شركة استخبارات السوق“سنسور تاور” التي نقلتها“فاينانشال تايمز”، ارتفاع إجمالي عدد عمليات تنزيل“إنستجرام” -التابع لـ“ميتا بلاتفورمز”- 20% في 2023 على أساس سنوي لتصل إلى 768 مليونًا، مع نجاحه في استهداف مستخدمين جدد.
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بينما ارتفعت تنزيلات“تيك توك” التابع للصينية“بايت دانس” بنسبة 4% فقط على أساس سنوي إلى 733 مليونًا، ما يشير إلى أن نمو التطبيق بدأ يستقر للمرة الأولى منذ طرحه في 2016.
كما بلغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا لـ“إنستجرام” 1.47 مليار مستخدم، ووصل عدد مستخدمي“تيك توك” إلى 1.12 مليار دولار، بعد تراجعه بمقدار 12 مليونًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023.
وقدم“إنستجرام” في عام 2020 ميزة“ريلز” التي تسمح للمستخدمين بمشاركة مقاطع فيديو قصيرة لينافس بذلك ما يقدمه التطبيق الشهير“تيك توك”.
المصدر:
MENAFN08032024000202011048ID1107951990
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