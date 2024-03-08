السعودية وكازاخستان توقعان برنامجاً تنفيذياً في مجالات الطاقة المتجددة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقّع الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، ووزير الطاقة الكازاخستاني ألماسادام ساتكالييف؛ برنامجا تنفيذيا للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة كازاخستان، حيث يستهدف البرنامج تنفيذ مشروعاتٍ، في كازاخستان، في مجالات الطاقة المتجددة، والابتكارات، ومكافحة الاحتباس الحراري.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، يستهدف البرنامج أيضا تعزيز المشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف وأولويات والتزامات كلّ من البلدين في مجالات أمن وتحولات الطاقة وينطبق هذا البرنامج على المشروعات الكبرى الهادفة إلى إنتاج الطاقة وتخزينها، بما في ذلك مشروعات الكهرباء، التي يمكنها الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف البلدين.
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كما يُسهم البرنامج في دعم مساعي كازاخستان لتحقيق أهدافها وسياساتها في مجال الحد من الانبعاثات، بما في ذلك تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، ويدعم البرنامج، كذلك، التعاون الوثيق بين شركات المملكة وكازاخستان في مختلف المجالات ذات العلاقة.
يأتي ذلك تحت مظلة مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في 12 يونيو 2023، التي تشمل التعاون بينهما في عدد من قطاعات الطاقة كالبترول والغاز ومشتقاتهما، والتكرير، والبتروكيميائيات، والكهرباء، والهيدروجين النظيف، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة.
المصدر:
MENAFN08032024000202011048ID1107951989
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