السعودية وكازاخستان توقعان برنامجاً تنفيذياً في مجالات الطاقة المتجددة

MENAFN - Al-Borsa News) وقّع الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، ووزير الطاقة الكازاخستاني ألماسادام ساتكالييف؛ برنامجا تنفيذيا للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة كازاخستان، حيث يستهدف البرنامج تنفيذ مشروعاتٍ، في كازاخستان، في مجالات الطاقة المتجددة، والابتكارات، ومكافحة الاحتباس الحراري.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، يستهدف البرنامج أيضا تعزيز المشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف وأولويات والتزامات كلّ من البلدين في مجالات أمن وتحولات الطاقة وينطبق هذا البرنامج على المشروعات الكبرى الهادفة إلى إنتاج الطاقة وتخزينها، بما في ذلك مشروعات الكهرباء، التي يمكنها الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف البلدين.

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كما يُسهم البرنامج في دعم مساعي كازاخستان لتحقيق أهدافها وسياساتها في مجال الحد من الانبعاثات، بما في ذلك تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، ويدعم البرنامج، كذلك، التعاون الوثيق بين شركات المملكة وكازاخستان في مختلف المجالات ذات العلاقة.





يأتي ذلك تحت مظلة مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في 12 يونيو 2023، التي تشمل التعاون بينهما في عدد من قطاعات الطاقة كالبترول والغاز ومشتقاتهما، والتكرير، والبتروكيميائيات، والكهرباء، والهيدروجين النظيف، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة.





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