استقرار الأسهم الأوروبية مع تحسن آفاق السياسة النقدية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقرت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الجمعة، عقب تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة يوم أمس، وخفض صناع السياسة النقدية توقعاتهم لمعدل التضخم خلال العام الجاري مع إشارة رئيسة البنك“كريستين لاجارد” إلى احتمال خفض الفائدة بحلول يونيو.
واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 503 نقاط في تمام الساعة 11:09 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وحدّ من خسائره ارتفاع أسهم قطاع الخدمات المالية 0.6% رغم تراجع أسهم الاتصالات 0.5%.
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وفي حين تراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.17% إلى 7679 نقطة، استقر كلاً من“داكس” الألماني عند 17834 نقطة، و”كاك” الفرنسي عند 8019 نقطة.
قرر البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه يوم أمس، تثبيت سعر الفائدة الأساسي عند 4%، وأكد عزمه على إعادة التضخم إلى مستوى 2% على المدى المتوسط، كما خفّض أعضاء مجلس المحافظين توقعاتهم بشأن معدل التضخم هذا العام إلى 2.3% بدلاً من 2.7% في تقديراتهم السابقة.
وأشارت“كريستين لاجارد” رئيسة البنك المركزي إلى أن صناع السياسة قد يكونون في وضع يسمح لهم بخفض أسعار الفائدة في يونيو، موضحة أن أسعار المستهلكين تباطأت بشكل واضح، لكنها وزملاءها ليسوا“واثقين بما يكفي” لبدء التيسير النقدي في الوقت الراهن.
وعلى صعيد آخر، أوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الألماني التي صدرت اليوم، تراجع الإنتاج الصناعي للبلاد بنسبة 5.5% على أساس سنوي في يناير رغم ارتفاعه 1% على الصعيد الشهري بدعم من الأداء القوي لقطاع البناء، فضلاً عن انخفاض أسعار المنتجين في القطاع الصناعي بنسبة 4.4% خلال نفس الفترة بدعم من تراجع أسعار الطاقة.
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