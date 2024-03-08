استقرار الأسهم الأوروبية مع تحسن آفاق السياسة النقدية

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الجمعة، عقب تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة يوم أمس، وخفض صناع السياسة النقدية توقعاتهم لمعدل التضخم خلال العام الجاري مع إشارة رئيسة البنك“كريستين لاجارد” إلى احتمال خفض الفائدة بحلول يونيو.

واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 503 نقاط في تمام الساعة 11:09 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وحدّ من خسائره ارتفاع أسهم قطاع الخدمات المالية 0.6% رغم تراجع أسهم الاتصالات 0.5%.

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وفي حين تراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.17% إلى 7679 نقطة، استقر كلاً من“داكس” الألماني عند 17834 نقطة، و”كاك” الفرنسي عند 8019 نقطة.

قرر البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه يوم أمس، تثبيت سعر الفائدة الأساسي عند 4%، وأكد عزمه على إعادة التضخم إلى مستوى 2% على المدى المتوسط، كما خفّض أعضاء مجلس المحافظين توقعاتهم بشأن معدل التضخم هذا العام إلى 2.3% بدلاً من 2.7% في تقديراتهم السابقة.

وأشارت“كريستين لاجارد” رئيسة البنك المركزي إلى أن صناع السياسة قد يكونون في وضع يسمح لهم بخفض أسعار الفائدة في يونيو، موضحة أن أسعار المستهلكين تباطأت بشكل واضح، لكنها وزملاءها ليسوا“واثقين بما يكفي” لبدء التيسير النقدي في الوقت الراهن.

وعلى صعيد آخر، أوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الألماني التي صدرت اليوم، تراجع الإنتاج الصناعي للبلاد بنسبة 5.5% على أساس سنوي في يناير رغم ارتفاعه 1% على الصعيد الشهري بدعم من الأداء القوي لقطاع البناء، فضلاً عن انخفاض أسعار المنتجين في القطاع الصناعي بنسبة 4.4% خلال نفس الفترة بدعم من تراجع أسعار الطاقة.



