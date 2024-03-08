تراجع الإنتاج الصناعي الألماني 5.5% على أساس سنوي في يناير

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل كبير على أساس سنوي خلال يناير، رغم ارتفاعه على الصعيد الشهري بدعم من زيادة إنتاج قطاعات البناء، وصناعة الكيماويات، والأغذية، وصيانة وتجميع المعدات.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي التي صدرت الجمعة، انخفاض الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 5.5% على أساس سنوي في يناير، وذلك بعدما تراجع 3.5% في قراءة ديسمبر المعدلة.

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وعلى الصعيد الشهري، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1% في يناير مقابل انخفاضه 2% في ديسمبر، في حين انخفض الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة الممتدة بين نوفمبر ويناير – معيار أقل تقلباً – بنسبة 1.5%.

وارتفع إنتاج قطاع البناء بنسبة 2.7% في يناير بعد انخفاضه 3.1% في الشهر السابق، الأمر الذي انعكس إيجابياً على مجمل أداء القطاع الصناعي، كما ارتفع إنتاج قطاع صناعة الكيماويات 4.7%، والأغذية 5.9%، وإصلاح وتجميع المعدات 11.1%.

وذكر مكتب الإحصاءات في تقرير منفصل أن مؤشر أسعار المنتجين في القطاع الصناعي تراجع بنسبة 4.4% على أساس سنوي في يناير، مع انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 11.7% لتصبح المساهم الأكبر في انخفاض الأسعار.





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