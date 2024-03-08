تراجع الإنتاج الصناعي الألماني 5.5% على أساس سنوي في يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل كبير على أساس سنوي خلال يناير، رغم ارتفاعه على الصعيد الشهري بدعم من زيادة إنتاج قطاعات البناء، وصناعة الكيماويات، والأغذية، وصيانة وتجميع المعدات.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي التي صدرت الجمعة، انخفاض الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 5.5% على أساس سنوي في يناير، وذلك بعدما تراجع 3.5% في قراءة ديسمبر المعدلة.
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وعلى الصعيد الشهري، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1% في يناير مقابل انخفاضه 2% في ديسمبر، في حين انخفض الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة الممتدة بين نوفمبر ويناير – معيار أقل تقلباً – بنسبة 1.5%.
وارتفع إنتاج قطاع البناء بنسبة 2.7% في يناير بعد انخفاضه 3.1% في الشهر السابق، الأمر الذي انعكس إيجابياً على مجمل أداء القطاع الصناعي، كما ارتفع إنتاج قطاع صناعة الكيماويات 4.7%، والأغذية 5.9%، وإصلاح وتجميع المعدات 11.1%.
وذكر مكتب الإحصاءات في تقرير منفصل أن مؤشر أسعار المنتجين في القطاع الصناعي تراجع بنسبة 4.4% على أساس سنوي في يناير، مع انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 11.7% لتصبح المساهم الأكبر في انخفاض الأسعار.
المصدر:
MENAFN08032024000202011048ID1107951987
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