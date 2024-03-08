تخفيضات الوظائف الأمريكية تسجل أعلى مستوى لشهر فبراير منذ عام 2009

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت عمليات تسريح العمال في الولايات المتحدة في فبراير، أعلى مستوى خلال نفس الشهر منذ عام 2009 (186.4 ألف)، مع تصدر قطاع التكنولوجيا جميع الصناعات هذا العام بنحو 28.2 ألف عملية تسريح.

وبحسب تقرير تسريح العمالة الصادر الخميس عن شركة“تشالنجر وجراي وكريسماس”، قال أصحاب العمل في الولايات المتحدة إنهم قاموا بإلغاء نحو 84.6 ألف وظيفة خلال شهر فبراير، بزيادة 3% عن عدد التخفيضات المعلن عنها خلال يناير، والبالغة 82.3 ألف وظيفة.

موضوعات“فيتش”: التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عززت ربحية شركات الشحن سهم“ريفيان” يقفز بأكثر من 13% بعد كشفها عن 3 سيارات جديدة تراجع الإنتاج الصناعي الألماني 5.5% على أساس سنوي في يناير

ومنذ بداية العام، أعلنت الشركات خططًا لإلغاء أكثر من 167 ألف وظيفة، بانخفاض قدره 7.6% على أساس سنوي، ومع استبعاد الشهرين الأولين من العام الماضي، يعد هذا أعلى إجمالي في يناير وفبراير منذ عام 2009 والذي شهد إعلان 428.1 تخفيض.

وخلال الشهرين، ارتفع معدل تسريح العمالة في قطاع التصنيع بنسبة 1754% على أساس سنوي، وكذلك زاد في قطاعات الطاقة والتعليم والنقل والمواد الغذائية بنسبة 1059% و944% و587% و355% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر التقرير، إعلان أصحاب العمل خططًا لتوظيف 10.3 ألف عامل، ليرتفع الإجمالي منذ بداية العام إلى 15.7 ألف عامل، وهو أدنى إجمالي لخطط التوظيف المعلنة خلال الفترة منذ عام 2009.





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