تخفيضات الوظائف الأمريكية تسجل أعلى مستوى لشهر فبراير منذ عام 2009

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت عمليات تسريح العمال في الولايات المتحدة في فبراير، أعلى مستوى خلال نفس الشهر منذ عام 2009 (186.4 ألف)، مع تصدر قطاع التكنولوجيا جميع الصناعات هذا العام بنحو 28.2 ألف عملية تسريح.
وبحسب تقرير تسريح العمالة الصادر الخميس عن شركة“تشالنجر وجراي وكريسماس”، قال أصحاب العمل في الولايات المتحدة إنهم قاموا بإلغاء نحو 84.6 ألف وظيفة خلال شهر فبراير، بزيادة 3% عن عدد التخفيضات المعلن عنها خلال يناير، والبالغة 82.3 ألف وظيفة.
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ومنذ بداية العام، أعلنت الشركات خططًا لإلغاء أكثر من 167 ألف وظيفة، بانخفاض قدره 7.6% على أساس سنوي، ومع استبعاد الشهرين الأولين من العام الماضي، يعد هذا أعلى إجمالي في يناير وفبراير منذ عام 2009 والذي شهد إعلان 428.1 تخفيض.
وخلال الشهرين، ارتفع معدل تسريح العمالة في قطاع التصنيع بنسبة 1754% على أساس سنوي، وكذلك زاد في قطاعات الطاقة والتعليم والنقل والمواد الغذائية بنسبة 1059% و944% و587% و355% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأظهر التقرير، إعلان أصحاب العمل خططًا لتوظيف 10.3 ألف عامل، ليرتفع الإجمالي منذ بداية العام إلى 15.7 ألف عامل، وهو أدنى إجمالي لخطط التوظيف المعلنة خلال الفترة منذ عام 2009.
المصدر:
MENAFN08032024000202011048ID1107951986
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