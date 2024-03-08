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تيك توك تحث المستخدمين على الاتصال بالكونجرس لمنع حظر التطبيق في أمريكا

3/8/2024 4:16:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد متحدث باسم“تيك توك” أن الشركة ترسل رسائل إلى المستخدمين تحثهم على الاتصال بالكونجرس، ومعارضة مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر الولايات المتحدة للتطبيق.

وقال“أليكس هوريك”، لصحيفة“ذا هيل”:“يحرم هذا التشريع 5 ملايين شركة صغيرة من منصة تعتمد عليها للنمو وخلق فرص العمل”، لكن“هوريك” رفض التعليق على نطاق الإشعارات التي يتم إرسالها إلى المستخدمين.

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وجاء في الرسالة:“الكونجرس يخطط لحظر تيك توك، تحدث الآن قبل أن تمنع الحكومة 170 مليون أمريكي من استخدام حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم بحرية، وهو ما سينهي ملايين الأعمال ويقطع أرزاق عدد لا يحصى من صناع المحتوى”.

واجتمع أعضاء مجلس النواب في جلسة استماع سرية صباح الخميس حول مشروع القانون بعد طلب من كبير الديمقراطيين في لجنة الطاقة والتجارة.


المصدر:

MENAFN08032024000202011048ID1107951985

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