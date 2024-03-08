تيك توك تحث المستخدمين على الاتصال بالكونجرس لمنع حظر التطبيق في أمريكا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد متحدث باسم“تيك توك” أن الشركة ترسل رسائل إلى المستخدمين تحثهم على الاتصال بالكونجرس، ومعارضة مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر الولايات المتحدة للتطبيق.
وقال“أليكس هوريك”، لصحيفة“ذا هيل”:“يحرم هذا التشريع 5 ملايين شركة صغيرة من منصة تعتمد عليها للنمو وخلق فرص العمل”، لكن“هوريك” رفض التعليق على نطاق الإشعارات التي يتم إرسالها إلى المستخدمين.
موضوعات متعلقة
“إنستجرام” يتجاوز“تيك توك” ويصبح التطبيق الأكثر تنزيلاً في العالم خلال 2023 “تنظيم الاتصالات” يغرم“فودافون مصر” 20.5 مليون جنيه خلال مؤتمر“CSIS”.. محمد الحصرى يستعرض إنجازات PEND بتكنولوجيا تبادل المعلومات
وجاء في الرسالة:“الكونجرس يخطط لحظر تيك توك، تحدث الآن قبل أن تمنع الحكومة 170 مليون أمريكي من استخدام حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم بحرية، وهو ما سينهي ملايين الأعمال ويقطع أرزاق عدد لا يحصى من صناع المحتوى”.
واجتمع أعضاء مجلس النواب في جلسة استماع سرية صباح الخميس حول مشروع القانون بعد طلب من كبير الديمقراطيين في لجنة الطاقة والتجارة.
المصدر:
MENAFN08032024000202011048ID1107951985
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.