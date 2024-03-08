سهم ريفيان يقفز بأكثر من 13% بعد كشفها عن 3 سيارات جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع سهم“ريفيان أوتوموتيف – Rivian Automotive” بشكل حاد خلال تعاملات الخميس، بعدما كشفت صانعة السيارات الكهربائية عن 3 مركبات جديدة، وأعلنت توفيرها ملياري دولار من وقف بناء مصنع جديد.
وصعد سهم“ريفيان” الذي يُتداول في بورصة“ناسداك” تحت الرمز“RIVN” بنسبة 13.40% ليسجل 12.51 دولار في ختام تعاملات جلسة الخميس.
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وخلال حدث للإعلان عن النموذج الجديد من سيارة“آر 2” الرياضية متعددة الأغراض، كشف الرئيس التنفيذي“آر جيه سكراينج” بشكل مفاجئ عن سيارتين كروس أوفر إضافيتين هما“آر 3′′ و”آر 3 إكس”.
ومن المتوقع أن يبدأ سعر“آر 2” من 45 ألف دولار عندما تطرح للبيع خلال النصف الأول من عام 2026، وستكون المنتج الرابع لشركة“ريفيان”، فيما لم يكشف“سكراينج” عن تفاصيل كثيرة حول مركبتي“آر 3”.
المصدر:
MENAFN08032024000202011048ID1107951984
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