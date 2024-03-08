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سهم ريفيان يقفز بأكثر من 13% بعد كشفها عن 3 سيارات جديدة

3/8/2024 4:16:42 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم“ريفيان أوتوموتيف – Rivian Automotive” بشكل حاد خلال تعاملات الخميس، بعدما كشفت صانعة السيارات الكهربائية عن 3 مركبات جديدة، وأعلنت توفيرها ملياري دولار من وقف بناء مصنع جديد.

وصعد سهم“ريفيان” الذي يُتداول في بورصة“ناسداك” تحت الرمز“RIVN” بنسبة 13.40% ليسجل 12.51 دولار في ختام تعاملات جلسة الخميس.

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وخلال حدث للإعلان عن النموذج الجديد من سيارة“آر 2” الرياضية متعددة الأغراض، كشف الرئيس التنفيذي“آر جيه سكراينج” بشكل مفاجئ عن سيارتين كروس أوفر إضافيتين هما“آر 3′′ و”آر 3 إكس”.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر“آر 2” من 45 ألف دولار عندما تطرح للبيع خلال النصف الأول من عام 2026، وستكون المنتج الرابع لشركة“ريفيان”، فيما لم يكشف“سكراينج” عن تفاصيل كثيرة حول مركبتي“آر 3”.


المصدر:

MENAFN08032024000202011048ID1107951984

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