فيتش: التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عززت ربحية شركات الشحن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني إن ربحية شركات الشحن العالمية على المدى القصير ستستفيد من زيادة الرسوم، والتي تتجاوز تكاليف إعادة التوجيه لطرق بديلة، بعد الهجمات المستمرة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأوضحت في تقرير نشرته على موقعها الرسمي الخميس:“استمرت الاضطرابات في البحر الأحمر بما يتجاوز توقعاتنا الأولية في ديسمبر 2023، وقد أدى تغيير المسار حول إفريقيا إلى زيادة وقت العبور لحركة الحاويات على الطريق بين آسيا وأوروبا بنحو 50%”.
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وارتفعت أسعار شحن الحاويات مع ارتفاع المؤشر العالمي بنسبة 151% منذ أوائل أكتوبر 2023، وزادت الأسعار على الطرق بين آسيا وأوروبا بنسبة 284%، وأكثر من الضعف على الممرات الرئيسية الأخرى بين الشرق والغرب، فيما زادت تكاليف التشغيل بنحو 50%.
ورجحت وكالة“فيتش” أن الاضطرابات في البحر الأحمر، أو تلك التي حدثت في قناة بنما بسبب الجفاف، لا تشير إلى تحول هيكلي في القطاع، على الرغم من أنها يمكن أن تُبقي أسعار الشحن مرتفعة لفترة أطول.
واختتمت وكالة التصنيف الائتماني، أنه تم تحويل ما يقرب من نصف سفن الشحن والناقلات بعيدًا عن قناة السويس إلى طرق بديلة حول رأس الرجاء الصالح في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في مضيق باب المندب.
المصدر:
MENAFN08032024000202011048ID1107951983
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