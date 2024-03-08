فيتش: التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عززت ربحية شركات الشحن

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني إن ربحية شركات الشحن العالمية على المدى القصير ستستفيد من زيادة الرسوم، والتي تتجاوز تكاليف إعادة التوجيه لطرق بديلة، بعد الهجمات المستمرة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأوضحت في تقرير نشرته على موقعها الرسمي الخميس:“استمرت الاضطرابات في البحر الأحمر بما يتجاوز توقعاتنا الأولية في ديسمبر 2023، وقد أدى تغيير المسار حول إفريقيا إلى زيادة وقت العبور لحركة الحاويات على الطريق بين آسيا وأوروبا بنحو 50%”.

موضوعاتسهم“ريفيان” يقفز بأكثر من 13% بعد كشفها عن 3 سيارات جديدة تخفيضات الوظائف الأمريكية تسجل أعلى مستوى لشهر فبراير منذ عام 2009 تراجع الإنتاج الصناعي الألماني 5.5% على أساس سنوي في يناير

وارتفعت أسعار شحن الحاويات مع ارتفاع المؤشر العالمي بنسبة 151% منذ أوائل أكتوبر 2023، وزادت الأسعار على الطرق بين آسيا وأوروبا بنسبة 284%، وأكثر من الضعف على الممرات الرئيسية الأخرى بين الشرق والغرب، فيما زادت تكاليف التشغيل بنحو 50%.

ورجحت وكالة“فيتش” أن الاضطرابات في البحر الأحمر، أو تلك التي حدثت في قناة بنما بسبب الجفاف، لا تشير إلى تحول هيكلي في القطاع، على الرغم من أنها يمكن أن تُبقي أسعار الشحن مرتفعة لفترة أطول.

واختتمت وكالة التصنيف الائتماني، أنه تم تحويل ما يقرب من نصف سفن الشحن والناقلات بعيدًا عن قناة السويس إلى طرق بديلة حول رأس الرجاء الصالح في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في مضيق باب المندب.





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