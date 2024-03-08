تجارية الإسكندرية توصى الحكومة بسرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) أوصى مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل الحكومة بضرورة التعجيل بالإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، للاستفادة من المناخ الجيد الجاذب للاستثمار والذى أكده مشروع رأس الحكمة.

وقال مجلس إدارة الغرفة في بيان، إن مصر تشهد تحولا اقتصاديا يعكس التوجه الحكومة لتعزيز المناخ الاستثمارى وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتحفيز الاستثمار فى مختلف القطاعات، خاصة أن القطاعات ذات العائد الأجنبى لتعزيز القدرات على مواجهة التحديات المتزايدة وتقليل معدلات الدين الخارجى.

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وأوصى بضرورة تبنى سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، ومن ثم إيقاف العمل بكافة الإجراءات والقيود المتخذة من قبل البنك المركزى منذ تاريخ 12 فبراير لعام 2022، ما يعيد ثقة المستثمر بالقطاع المصرفى.

كما أوصى المجلس، بحتمية التعجيل بالوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولى لتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على الوفاء بالتزاماته مما يستقطب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، والإلغاء المؤقت لأى إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك التزام تعاقدى.

أوضح المجلس ضرورة تنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج الدولة بمؤسساتها المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، والعمل على التفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية الثنائية غير التجارية.

كما طالب بتبنى مقترح بإعادة وزارة الاستثمار، وكذا إنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية للوزارات المختلفة، لضمان إتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات.