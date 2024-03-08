صادرات الصناعات الهندسية المصرية تسجل 348 مليون دولار في يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 25% لتسجل 348 مليون دولار خلال شهر يناير الماضى مقابل 277.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.
وقاد قطاع الكابلات صادرات القطاع بنمو بلغت نسبته 69% تلاه مكونات السيارات بنسبة 46.6% فيما جاءت الأجهزة المنزلية فى الترتيب الثالث بنمو 3.1% ثم الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 3.2%.
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وكشف التقرير الشهرى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن أوروبا تصدرت أهم المناطق المستوردة خلال يناير الماضى، حيث جاءت تركيا فى المركز الأول تلتها المملكة المتحدة ثم فرنسا.
وجاءت دول“السعودية و الإمارات والعراق إضافة إلى الأردن ولبنان فى مقدمة دول قارة آسيا المستوردة من مصر ومن أفريقيا دول ليبيا والمغرب و الجزائر إضافة إلى بوركينا فاسو والسودان و نيجيريا و كينيا بجانب أسواق أمريكا.
قالت مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن ارتفاع صادرات قطاع الصناعات الهندسية خلال يناير 2024 يأتى استكمالاً للنتائج الإيجابية المحققة خلال عام 2023 بعد أن تخطت صادرات القطاع مستوى 4 مليارات دولار لأول مرة فى تاريخها.
وكشفت حلمى أن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يتبع استراتيجية لزيادة الصادرات فى 2024 بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% اعتماداً على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك فى المعارض الدولية مع مراعاة الضوابط الجديدة وكذلك تنظيم البعثات التجارية.
وذكرت أن المجلس يساعد الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة فى المعارض والبعثات ومساندة الشركات فى استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة والحصول على الدعم التصديرى ومساندة الشركات فى التعامل مع تحديات الأسواق الخارجية.
المصدر:
MENAFN08032024000202011048ID1107951981
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