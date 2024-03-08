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صادرات الصناعات الهندسية المصرية تسجل 348 مليون دولار في يناير

3/8/2024 4:16:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 25% لتسجل 348 مليون دولار خلال شهر يناير الماضى مقابل 277.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

وقاد قطاع الكابلات صادرات القطاع بنمو بلغت نسبته 69% تلاه مكونات السيارات بنسبة 46.6% فيما جاءت الأجهزة المنزلية فى الترتيب الثالث بنمو 3.1% ثم الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 3.2%.

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وكشف التقرير الشهرى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن أوروبا تصدرت أهم المناطق المستوردة خلال يناير الماضى، حيث جاءت تركيا فى المركز الأول تلتها المملكة المتحدة ثم فرنسا.

وجاءت دول“السعودية و الإمارات والعراق إضافة إلى الأردن ولبنان فى مقدمة دول قارة آسيا المستوردة من مصر ومن أفريقيا دول ليبيا والمغرب و الجزائر إضافة إلى بوركينا فاسو والسودان و نيجيريا و كينيا بجانب أسواق أمريكا.

قالت مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن ارتفاع صادرات قطاع الصناعات الهندسية خلال يناير 2024 يأتى استكمالاً للنتائج الإيجابية المحققة خلال عام 2023 بعد أن تخطت صادرات القطاع مستوى 4 مليارات دولار لأول مرة فى تاريخها.

وكشفت حلمى أن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يتبع استراتيجية لزيادة الصادرات فى 2024 بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% اعتماداً على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك فى المعارض الدولية مع مراعاة الضوابط الجديدة وكذلك تنظيم البعثات التجارية.

وذكرت أن المجلس يساعد الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة فى المعارض والبعثات ومساندة الشركات فى استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة والحصول على الدعم التصديرى ومساندة الشركات فى التعامل مع تحديات الأسواق الخارجية.

المصدر:

MENAFN08032024000202011048ID1107951981

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