الثروة الحيوانية: انخفاض أسعار الأعلاف سينعكس على اللحوم

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، طارق سليمان، أن تمويل المشروع القومي للبتلو وصل لأكثر من 8 مليارات جنيه بعد قرار وزارة الزراعة بصرف 307 ملايين جنيه لدعم المشروع، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار الأعلاف سينعكس بشكل كبير على سعر اللحوم خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال رئيس القطاع أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى، اليوم الاثنين- إن نسبة المستفيدين من المشروع منذ بدء انطلاقه عام 2017 من صغار المربيين وشباب الخريجيين من مبادرة“حياة كريمة” وصل إلى أكثر من 43 ألفا و500 مستفيد، مشيرا إلى أن المشروع نجح في تربية وتسمين ما يزيد عن 505 آلاف رأس من العجول.

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وأوضح أن المشروع يستهدف صغار المربيين، على أن يتوفر لدى المستفيد مكان مناسب للتربية، مؤكدا أن الهدف الأساسي من المشروع هو منع ذبح العجول في أوزان صغيرة أقل من 100 كيلوجرام؛ لزيادة نسبة اللحوم في الأسواق.

ولفت إلى أن الأعلاف تمثل 60-80% من جملة مصروفات وتكاليف إنتاج أي مشروع يتعلق بالثروة الحيوانية والداجنة، مشيرا إلى أن ملف الأعلاف تم إدارته في وقت ارتفاع الأسعار على مستوى عال؛ وأن ذلك سينعكس على انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق .