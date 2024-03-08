الثروة الحيوانية: انخفاض أسعار الأعلاف سينعكس على اللحوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، طارق سليمان، أن تمويل المشروع القومي للبتلو وصل لأكثر من 8 مليارات جنيه بعد قرار وزارة الزراعة بصرف 307 ملايين جنيه لدعم المشروع، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار الأعلاف سينعكس بشكل كبير على سعر اللحوم خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال رئيس القطاع أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى، اليوم الاثنين- إن نسبة المستفيدين من المشروع منذ بدء انطلاقه عام 2017 من صغار المربيين وشباب الخريجيين من مبادرة“حياة كريمة” وصل إلى أكثر من 43 ألفا و500 مستفيد، مشيرا إلى أن المشروع نجح في تربية وتسمين ما يزيد عن 505 آلاف رأس من العجول.
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وأوضح أن المشروع يستهدف صغار المربيين، على أن يتوفر لدى المستفيد مكان مناسب للتربية، مؤكدا أن الهدف الأساسي من المشروع هو منع ذبح العجول في أوزان صغيرة أقل من 100 كيلوجرام؛ لزيادة نسبة اللحوم في الأسواق.
ولفت إلى أن الأعلاف تمثل 60-80% من جملة مصروفات وتكاليف إنتاج أي مشروع يتعلق بالثروة الحيوانية والداجنة، مشيرا إلى أن ملف الأعلاف تم إدارته في وقت ارتفاع الأسعار على مستوى عال؛ وأن ذلك سينعكس على انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق .
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