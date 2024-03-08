ماجد الفطيم تطلق أكاديمية تجارة التجزئة فى مصر باستثمارات 25 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
افتتحت شركة ماجد الفطيم، أكاديمية تجارة التجزئة فى مصر باستثمارات 25 مليون جنيه، وهى أول أكاديمية متخصصة فى قطاع التجزئة فى الدولة تم تصميمها للمهنيين العاملين فى“كارفور”.
وتهدف الأكاديمية إلى تدريب وصقل مهارات أكثر من 5 آلاف زميل إضافى فى عام 2024، بما فى ذلك الملتحقين الجدد والزملاء الحاليين الذين ينخرطون فى برامج جديدة.
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وتمتد برامج الأكاديمية المختلفة لتشمل التعليم والتطوير والمجالات الغذائية وغير الغذائية فى قطاع التجزئة، وستوفر بيئة تعليمية ديناميكية وإبداعية، تتضمن الفهم العملى والنظرى لعمليات كارفور عبر مختلف القنوات وفى المتاجر.
وقال الدكتورإبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين، إن التجارة الداخلية تمثل جزءا أساسيا من الناتج القومى بواقع 22% لتصبح الأكبر تأثيرا فى الناتج القومى، ولذلك تهتم الدولة بالقطاع كونه قطاعاً واعداً إلى جانب رفع كفاءة العمالة المصرية وصقل مهاراتهم.
وأضاف أن أكاديمية تجارة التجزئة تمثل امتدادا لرؤية الوزارة فيما يخص أهمية مشاركة القطاع الخاص فى هذا الملف، ونحن نسعى دائما لدعم المؤسسات التى تسير على هذا النهج وتشاركنا فى رؤيتنا الاستراتيجية التى تهدف إلى تنمية مهارات الكوادر المصرية بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.
وقال هانى ويس، الرئيس التنفيذى لشركة“ماجد الفطيم للتجزئة”، إن الهدف من افتتاح أكاديمية ماجد الفطيم لتجارة التجزئة فى مصر، هو الاستثمار فى مهارات زملائنا من خلال تدريبهم، وصقل مهاراتهم، وتوفير فرص عمل واعدة لهم فى مصر والدول الأخرى التى نتواجد فيها بما يدعم تطورهم ونجاحهم المهنى.
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