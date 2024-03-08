ماجد الفطيم تطلق أكاديمية تجارة التجزئة فى مصر باستثمارات 25 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) افتتحت شركة ماجد الفطيم، أكاديمية تجارة التجزئة فى مصر باستثمارات 25 مليون جنيه، وهى أول أكاديمية متخصصة فى قطاع التجزئة فى الدولة تم تصميمها للمهنيين العاملين فى“كارفور”.

وتهدف الأكاديمية إلى تدريب وصقل مهارات أكثر من 5 آلاف زميل إضافى فى عام 2024، بما فى ذلك الملتحقين الجدد والزملاء الحاليين الذين ينخرطون فى برامج جديدة.

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وتمتد برامج الأكاديمية المختلفة لتشمل التعليم والتطوير والمجالات الغذائية وغير الغذائية فى قطاع التجزئة، وستوفر بيئة تعليمية ديناميكية وإبداعية، تتضمن الفهم العملى والنظرى لعمليات كارفور عبر مختلف القنوات وفى المتاجر.

وقال الدكتورإبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين، إن التجارة الداخلية تمثل جزءا أساسيا من الناتج القومى بواقع 22% لتصبح الأكبر تأثيرا فى الناتج القومى، ولذلك تهتم الدولة بالقطاع كونه قطاعاً واعداً إلى جانب رفع كفاءة العمالة المصرية وصقل مهاراتهم.

وأضاف أن أكاديمية تجارة التجزئة تمثل امتدادا لرؤية الوزارة فيما يخص أهمية مشاركة القطاع الخاص فى هذا الملف، ونحن نسعى دائما لدعم المؤسسات التى تسير على هذا النهج وتشاركنا فى رؤيتنا الاستراتيجية التى تهدف إلى تنمية مهارات الكوادر المصرية بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.

وقال هانى ويس، الرئيس التنفيذى لشركة“ماجد الفطيم للتجزئة”، إن الهدف من افتتاح أكاديمية ماجد الفطيم لتجارة التجزئة فى مصر، هو الاستثمار فى مهارات زملائنا من خلال تدريبهم، وصقل مهاراتهم، وتوفير فرص عمل واعدة لهم فى مصر والدول الأخرى التى نتواجد فيها بما يدعم تطورهم ونجاحهم المهنى.