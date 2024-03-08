السلع التموينية تعلن عن ممارسة لاستيراد سكر القصب من أي منشأ

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) .
وذكرت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن فترة الوصول من 15 – 30 أبريل و/أو من 1 – 15 مايو 2024.
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وأضافت تقدم أسعار العروض على أساسCIF بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 9 مارس لافتة إلى أن باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية .
المصدر:
MENAFN08032024000202011048ID1107951978
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