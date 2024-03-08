السلع التموينية تعلن عن ممارسة لاستيراد سكر القصب من أي منشأ

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) .

وذكرت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن فترة الوصول من 15 – 30 أبريل و/أو من 1 – 15 مايو 2024.

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وأضافت تقدم أسعار العروض على أساسCIF بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 9 مارس لافتة إلى أن باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية .

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