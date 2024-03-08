وزير التموين: التجارة الداخلية تمثل 18% من الناتج المحلى الإجمالى

MENAFN - Al-Borsa News) صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بأن إجمالى مساهمة نشاط التجارة الداخلية، بالإضافة إلى النقل واللوجستيات، يستحوذ على 18% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف، خلال افتتاحه لمتجر“سوبيكو” التابع لشركة ماجد الفطيم للتجزئة في منطقة حي الأسمرات باستثمارات تصل إلى 35 مليون جنيه، أن البنية الأساسية للتجارة الداخلية تضم مناطق لوجستية وشبكات توزيع ومخازن وأسواق جملة.

موضوعات“البورصة السلعية”: الانتهاء من تشكيل لجنتي“العضوية” و”الإدارج” الأسواق تتوقع تراجع أسعار السلع بعد“التعويم” مجتمع الأعمال: قرارات“المركزى” تكتب شهادة وفاة“الدولار الموازى”

ولفت إلى أن المتجر يعد نقلة مميزة في قطاع التجارة الداخلية، فهو يضم البيع بالجملة ونصف الجملة والتجزئة، وهذا النوع من المتاجر يلغي الوساطة بين حلقات التداول المتعددة بما يدعم طرح منتجات بجودة عالية وأسعار مميزة.

وأوضح المصيلحي أن تميز المتجر يزداد بوجوده بحي الأسمرات الذي يعد مثالا قويا على إحلال العشوئيات لمدنية متطورة.

من جانبه، قال هاني ويس الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة، إنه في ظل التحديات الحالية يعد قطاع التجزئة أحد أهم روافد الاقتصاد، مشيرا إلى أن الفرع يعد الثامن من سلسلة“سوبيكو” المنتشره في مختلف المحافظات.

وأشار ويس، إلى أن الشركة تستهدف زيادتها إلى 22 فرع بنهاية العام الحالي.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف الوصول بعدد المتاجر إلى 140 فرعا بنهاية 2030، باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار جنيهـ وذلك في محافظات الدلتا والصعيد

وأكد ويس، أن هذا النوع من المتاجر يدعم البيع بسعر مخفض لدعم الطلب المتزايد على السلعة؛ ليساهم في تحديث وتطوير قطاع التجزئة بما يخدم الأفراد والشركات.

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