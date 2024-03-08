وزير التموين: التجارة الداخلية تمثل 18% من الناتج المحلى الإجمالى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بأن إجمالى مساهمة نشاط التجارة الداخلية، بالإضافة إلى النقل واللوجستيات، يستحوذ على 18% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف، خلال افتتاحه لمتجر“سوبيكو” التابع لشركة ماجد الفطيم للتجزئة في منطقة حي الأسمرات باستثمارات تصل إلى 35 مليون جنيه، أن البنية الأساسية للتجارة الداخلية تضم مناطق لوجستية وشبكات توزيع ومخازن وأسواق جملة.
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ولفت إلى أن المتجر يعد نقلة مميزة في قطاع التجارة الداخلية، فهو يضم البيع بالجملة ونصف الجملة والتجزئة، وهذا النوع من المتاجر يلغي الوساطة بين حلقات التداول المتعددة بما يدعم طرح منتجات بجودة عالية وأسعار مميزة.
وأوضح المصيلحي أن تميز المتجر يزداد بوجوده بحي الأسمرات الذي يعد مثالا قويا على إحلال العشوئيات لمدنية متطورة.
من جانبه، قال هاني ويس الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة، إنه في ظل التحديات الحالية يعد قطاع التجزئة أحد أهم روافد الاقتصاد، مشيرا إلى أن الفرع يعد الثامن من سلسلة“سوبيكو” المنتشره في مختلف المحافظات.
وأشار ويس، إلى أن الشركة تستهدف زيادتها إلى 22 فرع بنهاية العام الحالي.
ولفت إلى أن الشركة تستهدف الوصول بعدد المتاجر إلى 140 فرعا بنهاية 2030، باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار جنيهـ وذلك في محافظات الدلتا والصعيد
وأكد ويس، أن هذا النوع من المتاجر يدعم البيع بسعر مخفض لدعم الطلب المتزايد على السلعة؛ ليساهم في تحديث وتطوير قطاع التجزئة بما يخدم الأفراد والشركات.
المصدر:
MENAFN08032024000202011048ID1107951977
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