التموين تفتتح 16 مكتب ضمن شبكة السجل التجاري النموذجية

MENAFN - Al-Borsa News) افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، اليوم الثلاثاء، 16 مكتب من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في عدة محافظات، عبر الفيديو كونفرنس.

وقال وزير التموين، إنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه فى عام 1934.

موضوعاتوزير التموين: التجارة الداخلية تمثل 18% من الناتج المحلى الإجمالى “السلع التموينية” تعلن عن ممارسة لاستيراد سكر القصب من أي منشأ “ماجد الفطيم” تطلق أكاديمية تجارة التجزئة فى مصر باستثمارات 25 مليون جنيه

وأضاف يتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة.

ولفت إلى أنه جار استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار، وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد، كما تم تفعيل خدمة لأول مرة وهى إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة“شاملة فروعها” بصورة موحدة وسيكون مكون من 15 خانة، وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري.

وأضاف المصيلحي، أن عدد المكاتب الجديدة التي تم إضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري 8 مكاتب ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليا إلى 112 مكتب على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم زيادة سعات ربط مكاتب السجل التجاري لتتناسب مع الخدمات المقدمة حاليا، إضافة إلى تجميع قواعد البيانات الموزعة على مكاتب الجمهورية وتحويلها إلى قاعدة بيانات موحدة لأول مرة للسجل التجاري المصري.

ولفت إلى أن مكاتب السجل التجاري المتطورة تتيح أيضا الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني، وخدمة الحصول على شهادات المنشأ للمصدرين وخدمات الضرائب وكذلك خدمات السجل التجاري.

وأضاف أنه في إطار التحول الرقمي، فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا، حيث تم إتاحة أيضا خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية.

وأكد عشماوي، أن إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 14 خدمة حاليا من إجمالي 36 خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى 39% من الخدمات إلكترونيا.

ولفت إلى أن عدد معاملات السجل التجاري على مدار عام 2023 بلغت 4 ملايين و23 ألف معاملة مقارنة بعدد 1.4 مليون معاملة عام 2021 نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وأيضا من خلال بوابة مصر الرقمية.

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