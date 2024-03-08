30 شركة مصرية تبحث تعزيز التجارة مع كينيا

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت 30 شركة مصرية تنظيم عددا من اللقاءات الثنائية فى دولة كينيا، على هامش الزيارة التى بدأت يوم 3 مارس الجارى وتستمر حتى غدا الأربعاء.

وتضم البعثة 20 شركة من المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، و10 شركات من المجلس التصديرى لمواد البناء، وتم تنظيم الزيارة بالتنسيق بين المجلسين وبالتعاون مع التمثيل التجارى المصرى والوكالة الأمريكية لتطوير المجتمع“مشروع تريد“، ومشاركة شركة آى تى إل لوجستيك مصر، والبنك التجارى الدولى بكينيا.

موضوعات“التموين” تفتتح 16 مكتب ضمن شبكة السجل التجاري النموذجية وزير التموين: التجارة الداخلية تمثل 18% من الناتج المحلى الإجمالى “السلع التموينية” تعلن عن ممارسة لاستيراد سكر القصب من أي منشأ

وقال المجلس التصديرى للكيماويات، إن البعثة قامت بزيارة عدد من الأسواق فى كينيا للتعرف على طبيعة المنتجات والسلع وتحديد القدرة على تسعير منتجاتهم والاطلاع على المنتجات المنافسة بالسوق الكينى.

ويشارك فى البعثة عدد من القطاعات الصناعية من المجلسين، تضم البلاستيك والمطاط والمواسير ومواد العزل والتبطين والمنظفات، والكيماويات المتخصصة وأكاسيد الحديد والمواد المستخدمة فى تمهيد الطرق ومواد البناء والتشطيبات والسيراميك.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، إن التجهيز للبعثة بدأ منذ ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات الرسمية وكذلك الجهات الاستشارية القائمة على تنسيق اللقاءات الثنائية مع المشترين الأجانب.

وأضاف أبو المكارم، أن المجلس قام بإعداد الدراسات والبحوث التسويقية وقياس القدرة الاستيرادية للدول المستهدفة من كل منتج بالقطاع لتعزيز المنافسة المصرية فى الأسواق المختلفة.