30 شركة مصرية تبحث تعزيز التجارة مع كينيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بدأت 30 شركة مصرية تنظيم عددا من اللقاءات الثنائية فى دولة كينيا، على هامش الزيارة التى بدأت يوم 3 مارس الجارى وتستمر حتى غدا الأربعاء.
وتضم البعثة 20 شركة من المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، و10 شركات من المجلس التصديرى لمواد البناء، وتم تنظيم الزيارة بالتنسيق بين المجلسين وبالتعاون مع التمثيل التجارى المصرى والوكالة الأمريكية لتطوير المجتمع“مشروع تريد“، ومشاركة شركة آى تى إل لوجستيك مصر، والبنك التجارى الدولى بكينيا.
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وقال المجلس التصديرى للكيماويات، إن البعثة قامت بزيارة عدد من الأسواق فى كينيا للتعرف على طبيعة المنتجات والسلع وتحديد القدرة على تسعير منتجاتهم والاطلاع على المنتجات المنافسة بالسوق الكينى.
ويشارك فى البعثة عدد من القطاعات الصناعية من المجلسين، تضم البلاستيك والمطاط والمواسير ومواد العزل والتبطين والمنظفات، والكيماويات المتخصصة وأكاسيد الحديد والمواد المستخدمة فى تمهيد الطرق ومواد البناء والتشطيبات والسيراميك.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، إن التجهيز للبعثة بدأ منذ ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات الرسمية وكذلك الجهات الاستشارية القائمة على تنسيق اللقاءات الثنائية مع المشترين الأجانب.
وأضاف أبو المكارم، أن المجلس قام بإعداد الدراسات والبحوث التسويقية وقياس القدرة الاستيرادية للدول المستهدفة من كل منتج بالقطاع لتعزيز المنافسة المصرية فى الأسواق المختلفة.
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