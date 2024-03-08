التموين تخفض سعر الزيت الخليط 20 جنيهًا بالسوق الحر والمجمعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه اعتمد سعر زيت الخليط اللتر بسعر 80 جنيها بدلا من 100 جنيه في السوق الحر، أما سعر الزيت الخليط زنة لتر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيها.
وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن أعلى نقطة استهلاك في السنة يكون بعد النصف من شعبان حتى مع بداية شهر رمضان.
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وتابع أنه رغم ذلك تم خفض أسعار السلع الغذائية، موضحا أن الشركات خفضت الأسعار بعد الاطمئنان على توافر سعر الدولار في البنوك.
المصدر:
MENAFN08032024000202011048ID1107951973
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