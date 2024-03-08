التموين تخفض سعر الزيت الخليط 20 جنيهًا بالسوق الحر والمجمعات

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه اعتمد سعر زيت الخليط اللتر بسعر 80 جنيها بدلا من 100 جنيه في السوق الحر، أما سعر الزيت الخليط زنة لتر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيها.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن أعلى نقطة استهلاك في السنة يكون بعد النصف من شعبان حتى مع بداية شهر رمضان.

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وتابع أنه رغم ذلك تم خفض أسعار السلع الغذائية، موضحا أن الشركات خفضت الأسعار بعد الاطمئنان على توافر سعر الدولار في البنوك.

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