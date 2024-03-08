المصيلحى: صرف السكر على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، حيث أنه مسموح بصرف السكر حتي 6 كيلو حسب عدد الأفراد المقيدين على بطاقة التموين.

وقاللالمصيلحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أنه يتم أيضا صرف كميات إضافية من السكر أيضا على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو الحر بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل وعدد 2 كيلو سكر اضافى للبطاقة التى تتضمن 4 افراد فأكثر.

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وأكد المصيلحي أنه قريبا لن توجد هناك أزمة في مشكلة السكر، قائلا: مش هنسمع مشكلة فى السكر قريب جدا و ده مع إنتاج مصانع السكر من البنجر واستمرار إنتاج السكر أيضا من القصب خلال الموسمين الجاريين.

وأوضح المصيلحي أن دعم الخبز ارتفع من 51 مليار جنيه خلال العام المالي الماضى إلى 91 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، حيث تتحمل الدولة فارق التكلفة حتى يظل سعر رغيف الخبز بـ 5 قروش على بطاقات التموين.





وأشار المصيلحي الي أن ذلك رغم زيادة أسعار مستلزمات إنتاج الخبز، كما توفر الوزارة السلع التموينية شهريا للمستفيدين من منظومة الدعم.

وأضاف أنه يتم حاليا دراسة عمل لوجو موحد لبقالي التموين على غرار مشروع جمعيتي، وفي نفس الوقت تم فتح باب قبول طلبات بقالي التموين الراغبين في الانضمام لمشروع جمعيتي في حالة توافر الشروط الخاصة بالمشروع.

ولفت إلى انه قام بتوجيه أحمد كمال مساعد الوزير لشئون المشروعات والإعلام بعمل ابلكيشن اون لاين يسمح بالصرف أون لاين من جانب حاملي البطاقات التموينية، ويستهدف أن يكون أكبر شبكة توزيع افتراضية كبقال تمويني أو منفذ جمعيتي، بهدف توفير السلع التموينية لحاملي بطاقات التموين.

وفي هذا السياق أوضح أحمد كمال، أن عدد بقالي التموين على مستوى الجمهورية يصل إلى 33 ألف بقال، بينما عدد منافذ جمعيتي يصل إلى 8225 منفذا حتي الآن تم افتتاحها خلال المراحل الأربع من المشروع وجار حاليا استلام طلبات المرحلة الخامسة من المشروع.

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