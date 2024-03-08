المصيلحى: صرف السكر على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، حيث أنه مسموح بصرف السكر حتي 6 كيلو حسب عدد الأفراد المقيدين على بطاقة التموين.
وقاللالمصيلحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أنه يتم أيضا صرف كميات إضافية من السكر أيضا على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو الحر بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل وعدد 2 كيلو سكر اضافى للبطاقة التى تتضمن 4 افراد فأكثر.
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وأكد المصيلحي أنه قريبا لن توجد هناك أزمة في مشكلة السكر، قائلا: مش هنسمع مشكلة فى السكر قريب جدا و ده مع إنتاج مصانع السكر من البنجر واستمرار إنتاج السكر أيضا من القصب خلال الموسمين الجاريين.
وأوضح المصيلحي أن دعم الخبز ارتفع من 51 مليار جنيه خلال العام المالي الماضى إلى 91 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، حيث تتحمل الدولة فارق التكلفة حتى يظل سعر رغيف الخبز بـ 5 قروش على بطاقات التموين.
وأشار المصيلحي الي أن ذلك رغم زيادة أسعار مستلزمات إنتاج الخبز، كما توفر الوزارة السلع التموينية شهريا للمستفيدين من منظومة الدعم.
وأضاف أنه يتم حاليا دراسة عمل لوجو موحد لبقالي التموين على غرار مشروع جمعيتي، وفي نفس الوقت تم فتح باب قبول طلبات بقالي التموين الراغبين في الانضمام لمشروع جمعيتي في حالة توافر الشروط الخاصة بالمشروع.
ولفت إلى انه قام بتوجيه أحمد كمال مساعد الوزير لشئون المشروعات والإعلام بعمل ابلكيشن اون لاين يسمح بالصرف أون لاين من جانب حاملي البطاقات التموينية، ويستهدف أن يكون أكبر شبكة توزيع افتراضية كبقال تمويني أو منفذ جمعيتي، بهدف توفير السلع التموينية لحاملي بطاقات التموين.
وفي هذا السياق أوضح أحمد كمال، أن عدد بقالي التموين على مستوى الجمهورية يصل إلى 33 ألف بقال، بينما عدد منافذ جمعيتي يصل إلى 8225 منفذا حتي الآن تم افتتاحها خلال المراحل الأربع من المشروع وجار حاليا استلام طلبات المرحلة الخامسة من المشروع.
المصدر:
MENAFN08032024000202011048ID1107951961
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