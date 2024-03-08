بيتى تتعاون مع الأوروبى لإعادة الإعمار لتعزيز المساواة بين الجنسين فى بيئة العمل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة بيتى ، لإنتاج العصائر والألبان عن نجاح شراكتها مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والتى ساهمت فى تعزيز المساواة بين الجنسين فى بيئة العمل وتحقيق نسبة عالية من تمثيل المرأة فى المناصب القيادية.
وأعلنت الشركة عن ارتفاع نسبة العمالة من النساء بنحو 49% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، ويمثل استحواذ السيدات حالياً على 21% فى وظائف الإدارة العليا، و30% فى المناصب القيادية.
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وبموجب الشراكة التى استمرت على مدار العام الماضى، وفر البنك الدعم اللازم للشركة من خلال الاستعانة بخبرات شركة Guider's Consult من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكينهم اقتصاديًا.
وقال مارك وايلى، الرئيس التنفيذى للشركة:“تمكنا من خلال الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية من العمل على تطبيق المعايير الدولية داخل الشركة من أجل تعزيز المساواة فى بيئة العمل”.
وقال عمرو سالم الرئيس التنفيذى للموارد البشرية، إن البرنامج ساهم فى تعزيز استراتيجية الاستدامة لدى الشركة، بالإضافة إلى تحسين عملية إعداد تقارير تتوافق مع المعايير التى تقرها المبادرة العالمية للتقارير.
وقالت سونيتا بيتامبر، نائب مدير قسم تنمية المرأة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن الشراكة مع شركة بيتى، تجسد التأثير الإيجابى الذى يمكن أن تحدثه التحالفات الاستراتيجية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز المساواة بين الجنسين فى بيئة العمل
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