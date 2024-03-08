بيتى تتعاون مع الأوروبى لإعادة الإعمار لتعزيز المساواة بين الجنسين فى بيئة العمل

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة بيتى ، لإنتاج العصائر والألبان عن نجاح شراكتها مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والتى ساهمت فى تعزيز المساواة بين الجنسين فى بيئة العمل وتحقيق نسبة عالية من تمثيل المرأة فى المناصب القيادية.

وأعلنت الشركة عن ارتفاع نسبة العمالة من النساء بنحو 49% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، ويمثل استحواذ السيدات حالياً على 21% فى وظائف الإدارة العليا، و30% فى المناصب القيادية.

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وبموجب الشراكة التى استمرت على مدار العام الماضى، وفر البنك الدعم اللازم للشركة من خلال الاستعانة بخبرات شركة Guider's Consult من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكينهم اقتصاديًا.

وقال مارك وايلى، الرئيس التنفيذى للشركة:“تمكنا من خلال الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية من العمل على تطبيق المعايير الدولية داخل الشركة من أجل تعزيز المساواة فى بيئة العمل”.

وقال عمرو سالم الرئيس التنفيذى للموارد البشرية، إن البرنامج ساهم فى تعزيز استراتيجية الاستدامة لدى الشركة، بالإضافة إلى تحسين عملية إعداد تقارير تتوافق مع المعايير التى تقرها المبادرة العالمية للتقارير.

وقالت سونيتا بيتامبر، نائب مدير قسم تنمية المرأة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن الشراكة مع شركة بيتى، تجسد التأثير الإيجابى الذى يمكن أن تحدثه التحالفات الاستراتيجية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز المساواة بين الجنسين فى بيئة العمل