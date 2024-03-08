شاهد PNN: حرب إبادة تستهدف الأطفال في فلسطين يقتلون في غزة بالقصف ويتم قنصهم في الضفة ومن ينجو يتم اعتقاله

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN/ يواجه الأطفال الفلسطينيون حرب إبادة جماعية تشنها عليهم دولة وجيش إسرائيل في الأسابيع الأخيرة سواء كانوا في قطاع غزة او الضفة الغربية والقدس حيث يتعرض الأطفال في فلسطين لشتى أنواع القتل والتعذيب والمطاردة بدء من عمليات القصف في غزة مرورا بقتلهم في الضفة الغربية وانتهاء بعمليات الاعتقال لهم.

ويظهر تقرير اعدته شبكة فلسطين الاخبارية PNN ضمن مشروع الاستثمار في حقوق الانسان الذي تنفذه جمعية الرواد للثقافة والفنون استهداف ان احد اهم عناوين هذا العدوان هو استهداف الاطفال الفلسطينين باشكال وطرق متعددة منها القصف بالطائرات للاطفال في منازلهم بقطاع غزة والقنص والقتل والاعتقال في الضفة الغربية.

الاطفال هدف في هذه الحرب على قطاع غزة



ويشير التقرير ان الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف الأطفال في منازلهم التي من المفترض ان يكونوا امنين فيها باعتبارها احياء سكنية مدنية نصت مواثيق واعراف الأمم المتحدة على تجنيبها العمليات الحربية لكن إسرائيل تمادت وقصفت المشافي ودور العبادة في حربها المستمرة على الفلسطينيين منذ 1948 وتجددت بعد السابع من أكتوبر.

أطفال غزة ال 6 الاف الذين استشهدوا وتم دفنهم ويضاف إليهم عدة الاف اخرين ما يزالون تحت الأنقاض لمنازلهم التي قصفها الاحتلال ولم يستطع اخراجهم من تحت الأنقاض هذا الى جانب عشرات الالاف من الجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال حيث تشير الاحصائيات الى ان غالبية المستهدفين هم من الأطفال مما يستدعي العمل الجاد على حمايتهم من جهة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليون.

وتروي الطفلة مرح جمال محمد عبد الحميد ابنة الثلاث عشر عاما التي انتشلت من تحت انقاض منزلها جراء القصف الاسرائيلي انها كانت تلعب مع صديقاتها وبنات الجيران عندما تم قصف المنزل والحي بالصواريخ.

وبعد ان تم اخراجها من تحت الركام تقول مرح كنت جالسة العب مع البنات في الحي بعمري في محيط المنزل وكنت مبسوطة وفجاة حسيت نفسي تحت شيئ اسود وغبار وكل شيئ اغلق علي وحينها بدات اصرخ حتى يخرجني احد و واصلت النداء حتى بدات اشعر بانهم يزيلزن عني عني الركام وقالوا لي تشاهدي وفعلا تشاهدت لكني كنت مؤمنة بالله.

وتضيف انا الان

بصحة جيدة لكن المؤلم بالامر اني كنت مع اهلي وكنت اعيش سعيدة معهم لكنهم بعد القصف اختفوا وغابوا ولم اعد اجدهم لكن بحمد الله تبقى لي اخواني الثلاث.

وعن مشاعرها في هذه التجربة المؤلمة تقول مرح وهي تبكي“حسيت بخوف كبير” معربة عن خوفها لكن ما يدعمها هو وجود اشقائها معها الان .

الاطفال في الضفة عرضة للقنص والقتل والاعتقال



الأطفال في الضفة الغربية ليسوا بأفضل حالا من اشقائهم في قطاع غزة حيث لا يكاد يمر يوم على الشعب الفلسطيني الا ويتم فيه تسجيل استشهاد أطفال جراء قنصهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تماما كما حصل مع الطفل احمد صدوق من مخيم الدهيشة والذي يمثل نموذجا لاستهداف الأطفال من قبل قناصة جيش الاحتلال سواء من ابراجه العسكرية التي تحيط بالمخيمات والمدن والقرى او من خلال الاقتحامات اليومية.

وعن ظروف استشهاد ابنها بدأت والدة الشهيد أحمد صندوق كلامها بحمدالله، واعربت عن حيرتها حيث قالت لا اعلم من اين ابدأ فأحمد انجبته بعد ١٥ عاماً من الحاح اخاه الاكبر وطلبه لإنجاب أخ صغير لأنه لا يريد أن يبقى وحيداً بالعائلة، وعندما آتى إلى هذه الدنيا عم الفرح والسرور في منزلنا واخاه طلب أن يسميه“أحمد” فقال انا الذي تمنيته وأريد تسميته.

وأضافت أم الشهيد بأن أحمد كان حنون جداً على عائلته وأخواته خصيصاً وأنه ذكي ومجتهد في دراسته مضيفةً،” أحمد ما بروح على المدرسة الا ليبسوني انا وابوه”.

وقالت انه كان موعود ببعثة لروسيا للمتفوقين بعد انتهائه من الثانوية العامة، وأنه محبوب كثيراً من قبل معلميه واصدقائه، تنهدت أم احمد قائلة“الله يحرمهم نور عينيهم الذين حرموني اياه”، وأكملت بنبرة مليئة بالحزن بأنها تحمدالله لأن ابنها حي بالجنة وهذا وعدٌ اللهي وصبرت نفسها بأذكار دينية وهذا ما يخفف عنها ويؤازرها.

وأشارت ليوم استشهاده وهو ١٩/١٠/٢٠٢٣ فقالت هو يوم مؤلم جداً ولن تنساه من ذاكرتها مهما مر الزمن، بدوري انا الذي أفرغ مقابلة ام الشهيد الطفل أحمد أريد أن انوه لصوتها المتعب ونبرته الباكية وملامحها المكلومة.

وأكملت أم الشهيد احمد كلامها عن أبنها فتقول بأنه دائما يمزح ويضحك ويجلب الفرح للمنزل، واخر سلوك حنون خرج منه قبل استشهاده كان خائف على وعلى والده من الغاز المسيل للدموع الذي كان يجتاح الجو بالمخيم كوني مصابة بأزمة صدرية.

وقالت بغصة بأنه بهجة المنزل ومن يوم استشهاده وهم يشعرون بأن المنزل هادئ وخالٍ من الحياة، فكان يدرس ويحدثها عن أحلامه وعن حماسه للمرحلة المقبلة من حياته وهي الجامعة فكان يريد التفوق واحلامه بسيطة كمثل أي طفل عادي ولكن هذا الاحتلال الغاشم يحرم اطفالنا من أبسط حقوقهم سارقاً منهم روحهم وحارماً عائلاتهم منهم.

تفاصيل الاعدام للطفل احمد من قبل قناص اسرائيلي

وشرح أب الشهيد الطفل أحمد صدوق ما حدث مع أحمد قبل استشهاده فقال: في تلك الليلة اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة وكان أحمد يتابع الاخبار وبحرقةٍ ذهب ليفيق عائلته من النوم وقال لهم“الجيش اقتحموا المخيم وبدهم يعتقلوا عمال غزة قوموا”، فكان سبب اقتحام المخيم من قبل جيش الاحتلال هو ارادتهم اعتقال العمال الذين كانوا يعملون بالداخل المحتل وهم سكان قطاع غزة المنكوب، فأحمد كان مقهور عليهم.

وأضاف بأنه ذهب ليتأكد من وجود قوات الاحتلال وفعلاً عندما شاهدهم على بعد ٢٠٠ متر من منزله قام بإدخال أحمد واخاه الاصغر محمد إلى المنزل خوفاً عليهم كون هذا الاحتلال يستهدف الجميع ولا يهتم بمن امامه فهو يقتل الاطفال والنساء والشيوخ دون تفرقة.

وأكمل اب أحمد شرحه بما حدث فقال مرت أمام منزلنا سيارة خاصة لمواطن، اطلق عليها جيش الاحتلال

قنبلة غاز مسيل للدموع فدخلت هذه القنبلة على شرفة المنزل فأصابنا اختناق فصار احمد يفتح في شبابيك المنزل محاولاً أن يخرج الدخان وبعد مرور وقت سمعنا انباء بانسحاب جيش الاحتلال من المخيم وذهب احمد للشرفة ليتأكد من ذلك.

ويضيف الوالد الحزين :" حينها سُمع صوت رصاصة زهيدة ساقطة من قناصة اسرائيلية سفيهة تسرق أرواح الاطفال دون رحمةٍ وكان هذا صوت الرصاصة التي قتلت أحمد في لحظة سالبة معها احلامه وضحكاته وروحه.

و واصل والد احمد كلامه بالقول بعد ما سمعنا صوت الرصاصة قلت لابني الاصغر أذهب ونادي اخوك لان الجيش لم ينسحب بعد ،وبعدها سمعت صوت أبني

الثاني يصرخ ويصدح باسم احمد فهو رأه

“مصاب”، ذهبت راكضاً اليهم رأيت“ليزر“ خارج من قناصة اسرائيلية موجودة امام بيتنا على ابني الثاني فسحبته من الخوف عليه وادخلته واحمد المصاب إلى المنزل.

اعدامه للمرة الثانية برفض نقله للاسعاف



وقال عندما رأيت اصابة احمد برأسه فقدت الأمل تماماً واستودعته إلى الله ولكن بعد لحظات رأيته يحرك يده اليمنى فاجتاح صدري بالأمل وقمت بعمل تنفس اصطناعي له وحدث استجابة بالتنفس، وافراد العائلة يصرخون ويتصلون بالإسعاف ولكن قوات الاحتلال منعتهم من الوصول وهذا موثق بشريط فيديو بين أن جيب الاحتلال ضرب الاسعاف ومنعها من دخول المخيم لتنقذ أحمد.

بعدها قمنا بنقل احمد بسيارة الجيران الخاصة إلى المستشفى وخرجنا مخاطرين بحياتنا في اجواء الاقتحام الوحشية التي يمارسها الاحتلال للمخيم، تنهد أب احمد قائلاً نحن رأينا ابننا بمشهد موته المريب بين ايدينا ،“ شفنا دمه سايح واحنا حاملينا بين ايدينا ولم يكن لنا لا حول ولا قوة”، ونحن نسير بالطريق لقيتنا سيارة اسعاف وحملت أحمد معها.

وصلنا إلى المستشفى وحاول الطاقم الطبي انقاذ أحمد من موته ولكن الرصاصة الغاشمة سرقته وذهبت بروحه إلى السماء حاملة معها قصة طفلٍ فيها احلام وأصحاب وضحكات.

مؤسسات حقوق الاطفال : ما يجري جرائم غير مسبوقة بحق الطفولة

مؤسسات حقوق الانسان عموما والأطفال خصوصا اشارت الى ان ما يجري جرائم غير مسبوقة ضد الأطفال لم تكن في حسابات العاملين في قطاع حقوق الأطفال لا المحليين ولا الدوليين حيث حجم الاستهداف للأطفال واسع بشكل كبير.

وفي هذا الإطار يقول المحامي خالد قزمار مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال الفلسطينيين، أن ما يجري حالياً بفلسطين حدث غير مسبوق وهو يمثل حرب إبادة للأطفال



وأوضح أنه لم يعد موجود أي مكان أمن للطفولة في فلسطين فهذه الجرائم تترافق مع قرار سياسي في اعلى مستويات دولة الاحتلال الاسرائيلي تتمثل بقطع الماء والكهرباء والدواء عن قطاع غزة وتطبيقه جاء من جيش الاحتلال بحصار القطاع ومنع المدنيين من مقومات الحياة من خلال تدمير منازلهم امام الشاشات الاعلامية.

وأشار قزمار بأنهم كحركة عالمية لحقوق الاطفال و يعملوا في هذا المجال منذ اكثر من ٣٠ عام لم يعودوا قادرين على احصاء عدد ارقام الاطفال الذين قتلوا على يد الاحتلال، وغير قادرين ايضاً على هذه المتابعة فقال :لو ذكرت لك الان رقم معين بعد ساعة يتغير كلياً، جراء هذه المجازر المستمرة، مؤكداً بأن هذا الوضع غير مسبوق.

وذكر بأنهم يقومون عبر شبكة علاقاتهم العالمية والبرلمانية ومع مؤسسات المجتمع المدني بطلب فوري وهو وقف لأطلاق النار واستهداف المدنيين في قطاع غزة وتحديداً استهداف المستشفيات التي أصبحت الهدف الاول للاحتلال في اخر ايام هذا العدوان.

وأضاف قزمار أن المجتمع الدولي لم يتعامل وفق مستوى الحدث الكارثي الذي يحصل وهذا بين نفاقه وازدواجية المعايير التي يقوم عليها ويعتبر هذا السكوت مشاركة في هذه الجرائم، مضيفاً أن من وقاحة الدول الاستعمارية الاساسية بأنها من اليوم الاول وقعت وثيقة أعلنت فيها دعمها الكامل عسكرياً وسياسياً وحتى اقتصادياً لدولة الاحتلال.

وأعتقد جازماً أن هذا الدعم والضوء الاخضر من العالم ما دفع اسرائيل بارتكاب هذه الجرائم والاستمرار بها.

ودعا قرماز المجتمع الدولي وكل شخص يؤمن بالإنسانية أن يعيد النظر بما يجري في قطاع غزة ويرى جريمة الابادة الجماعية التي تعتبر سيدة الجرائم وهي أعلى جريمة ترتكب بحق الانسانية، مضيفاً ان هذه الجرائم ارتكبت بالحرب العالمية الثانية والبوسنة ومنذ ذلك الوقت العالم كله اخرج تشريعات دولية تجرمها وتجرم كل من يتعاطى معها، معبراً عن اسفه فقال بالرغم من أنهم من اخرجوا هذه القوانين الا أن هذه الجريمة ترتكب الان في فلسطين بالشراكة مع تلك الدول.

وأشار لقضية الرأي العام والعالمي والتغيير الايجابي الذي حدث بالنسبة لقضية فلسطين ولكن موجه سؤاله" كم من الضحايا مطلوب حتى يستفيق العالم الغربي وتحديداً صناع القرار".

وقال قزمار أن الامل الان يتبين في الحركات التي باتت تظهر في عدة دول اوروبية بالإضافة للجان في الأمم المتحدة تدعم الفلسطينيين واشادتهم بجرائم دولة الاحتلال، مضيفاً بأنهم يشدون على ايديهم ويتمنون أن يستمرون بهذا العمل للوقف الفوري للعدوان وتوفير مقومات الحياة فقال نحن نتحدث عن ٣٦ يوماً تحت القصف (من وقت اجراء هذه المقابلة)، ثم توفير مستلزمات الحياة بعد وقف العدوان ومن ثم العمل مع الاطفال تحديداً لتخلصيهم من اثار الصدمة النفسية التي تعرضوا لها.

وأضاف بأنهم كحركة عالمية للدفاع عن الطفولة يعملون على توثيق هذه الانتهاكات والجرائم وسيستمرون بالمتابعة لتحقيق المسائلة ومحاسبة الاحتلال عليها، مضيفاً يجب أن يناقش المجتمع الدولي القضية الفلسطينية ويعود إلى جذورها من أجل حق الفلسطيني في تحقيق مصيره لضمان عدم اعادة مثل هذه الجرائم



وأكمل قرماز رسالته للمجتمع الدولي قائلاً: أن جريمة الابادة المرتكبة في قطاع غزة وما يصاحبها من جرائم حرب في الضفة الغربية ضد الانسانية هي جرائم دولية محظورة بحسب اتفاقية جنيف الرابعة تفرض على كل دولة موقعة عليها أن تفتح ملفات قضائية وتحاسب كل دولة اخلت بها وهذه مسؤولية على تلك الدول بأن تفتح أنظمتها القضائية وهذا استحقاق في ظل تملص دولة الاحتلال من جرائمها.

وأكد بأنه يجب على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في هذه الجرائم واصدار مذكرات توقيف بحق القادة السياسيين والعسكريين لدولة الاحتلال فأسماؤهم لم تعد مجهولة، فقال أن المدعي العالم لهذه المحكمة وصل إلى معبر رفح وتحدث عن تحقيقات.

وأقر قرماز بأن يجب أن تحصل هذه التحقيقات كما حصلت في اوكرانيا فالمهنية والسرعة التي انجزها في ملف اوكرانيا والتي جعلته يصدر قرار توقيف بحق الرئيس الروسي "بوتن"، مع أن قضية الاطفال الاوكرانيين هي فقط نقلهم إلى روسيا، اما الاطفال الفلسطينيين فقد تم ابادتهم وهناك جزء كبير منهم موقوفين في سجون الاحتلال على خلاف اتفاقية جنيف الرابعة والتي تعتبر هذا السلوك جريمة حرب ويتعرضون للتحقيق والتعذيب والعزل، بالإضافة لألاف الفلسطينيين الذين قتلوا أمام الكاميرات ولم يتحرك ساكن لهذا المدعي العام.

وأضاف قرماز أن الضوء المعطي لإسرائيل من قبل العالم جعلهم يتمادون بوقاحة في جرائمهم ويمارسون هذه الابادة امام الكاميرات دون خوف، فالان يقصفون ويحاصرون منازل المدنيين والمستشفيات، مضيفا تساؤلاً أي دفاع عن النفس هذا، فالدفاع عن النفس يكون للشعب المحتل وليس للاحتلال>