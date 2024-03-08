كهرباء القدس تدشن محطة جديدة للطاقة النظيفة في أريحا

MENAFN - Palestine News Network ) اريحا /PNN / افتتحت شركة كهرباء محافظة القدس بالتعاون مع بلدية أريحا، الخميس 7 آذار 2024، محطة دير حجلة والزور لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في محافظة أريحا والأغوار، بتكلفة وصلت إلى 4.4 مليون شيقل، وبتمويل من الشركة على أرض وفرتها بلدية أريحا.

وحضر التدشين، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس المهندس هشام العمري وأعضاء مجلس الإدارة ومدير فرع أريحا المهندس مجدي الحرباوي ونائب مدير إدارة الشؤون الفنية في الشركة المهندس محمد الكالوتي، ورئيس

بلدية أريحا عبد الكريم سدر.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس هشام العمري: إن "هذه المحطة تأتي ضمن الشراكة والمساهمة المجتمعية المستدامة لمدة 20 عامًا بين شركة الكهرباء وبلدية أريحا، لتوفر على البلدية مبالغ مقابل استهلاك الكهرباء.

وأوضح المهندس محمد الكالوتي، أن "المشروع بقدرة 1.2 ميجاواط، ومن المتوقع أن ينتج حوالي مليوني كيلو واط سنويًّا، باستثمار بلغ نحو مليون دولار تحملتها شركة كهرباء محافظة القدس".

وأضاف الكالوتي أن "المشروع حيويٌّ كونه يخدم مدينة أريحا، ويخفف من الاعتماد على الطاقة التقليدية، ويعزز الاعتماد على الطاقة البديلة".

ويأتي المشروع استكمالاً لمشاريع الطاقة الشمسية ضمن خطة شركة كهرباء محافظة القدس الخمسية (2020-2024)، التي وضعتها للوصول إلى شركة عصرية ذكية ذات إنتاجية وجودة عالية.

وقال مدير فرع شركة كهرباء محافظة القدس في أريحا المهندس مجدي الحرباوي، إن "المشروع أحد المشاريع الكبيرة التي سيكون لها ما بعدها في سبيل تطوير الشركة، ومواكبة التطور على كافة الأصعدة، إذ أصبحت مدينة أريحا بوابة للاستثمار، وهي محور الاهتمامات الاقتصادية والسياحية، والصناعية".

وشدد على أهمية هذه المشاريع بالنسبة للمواطنين في مدن الضفة لتقليل التكاليف في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.

ويأتي إنجاز المحطة ضمن جهود الشركة

المستمرة في الاستثمار وتشجيع البحث عن مصادر طاقة مستدامة ونظيفة ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال.

ويعد هذا المشروع ركيزة أساسية في تعزيز التنمية والطاقة المستدامة، وزيادة إنتاجيتها لتلبي احتياجات مشتركيها من الطاقة.

وتدعو شركة كهرباء القدس مؤسسات قطاع الطاقة الكهربائية للتعاون من أجل تعزيز الطاقة المتجددة وتحقيق تنمية مستدامة.

ودعت الشركة الجمهور للتعرف على تفاصيل محطة دير حجلة والزور

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