كهرباء القدس تدشن محطة جديدة للطاقة النظيفة في أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
اريحا /PNN / افتتحت شركة كهرباء محافظة القدس بالتعاون مع بلدية أريحا، الخميس 7 آذار 2024، محطة دير حجلة والزور لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في محافظة أريحا والأغوار، بتكلفة وصلت إلى 4.4 مليون شيقل، وبتمويل من الشركة على أرض وفرتها بلدية أريحا.
وحضر التدشين، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس المهندس هشام العمري وأعضاء مجلس الإدارة ومدير فرع أريحا المهندس مجدي الحرباوي ونائب مدير إدارة الشؤون الفنية في الشركة المهندس محمد الكالوتي، ورئيس
بلدية أريحا عبد الكريم سدر.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس هشام العمري: إن "هذه المحطة تأتي ضمن الشراكة والمساهمة المجتمعية المستدامة لمدة 20 عامًا بين شركة الكهرباء وبلدية أريحا، لتوفر على البلدية مبالغ مقابل استهلاك الكهرباء.
وأوضح المهندس محمد الكالوتي، أن "المشروع بقدرة 1.2 ميجاواط، ومن المتوقع أن ينتج حوالي مليوني كيلو واط سنويًّا، باستثمار بلغ نحو مليون دولار تحملتها شركة كهرباء محافظة القدس".
وأضاف الكالوتي أن "المشروع حيويٌّ كونه يخدم مدينة أريحا، ويخفف من الاعتماد على الطاقة التقليدية، ويعزز الاعتماد على الطاقة البديلة".
ويأتي المشروع استكمالاً لمشاريع الطاقة الشمسية ضمن خطة شركة كهرباء محافظة القدس الخمسية (2020-2024)، التي وضعتها للوصول إلى شركة عصرية ذكية ذات إنتاجية وجودة عالية.
وقال مدير فرع شركة كهرباء محافظة القدس في أريحا المهندس مجدي الحرباوي، إن "المشروع أحد المشاريع الكبيرة التي سيكون لها ما بعدها في سبيل تطوير الشركة، ومواكبة التطور على كافة الأصعدة، إذ أصبحت مدينة أريحا بوابة للاستثمار، وهي محور الاهتمامات الاقتصادية والسياحية، والصناعية".
وشدد على أهمية هذه المشاريع بالنسبة للمواطنين في مدن الضفة لتقليل التكاليف في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.
ويأتي إنجاز المحطة ضمن جهود الشركة
المستمرة في الاستثمار وتشجيع البحث عن مصادر طاقة مستدامة ونظيفة ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال.
ويعد هذا المشروع ركيزة أساسية في تعزيز التنمية والطاقة المستدامة، وزيادة إنتاجيتها لتلبي احتياجات مشتركيها من الطاقة.
وتدعو شركة كهرباء القدس مؤسسات قطاع الطاقة الكهربائية للتعاون من أجل تعزيز الطاقة المتجددة وتحقيق تنمية مستدامة.
ودعت الشركة الجمهور للتعرف على تفاصيل محطة دير حجلة والزور
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