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رئيس الأركان الإسرائيلي يأمر بإعداد خطط لعملية برية في لبنان

3/8/2024 3:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 13 الإسرائيلية إن رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، أوعز بإعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان واستخلاص الدروس من حرب غزة.


وأضافت القناة أن هاليفي كلف الجنرال تشيكو تامير معد خطط العملية البرية في قطاع غزة، بالتخطيط لعملية برية جديدة في لبنان.


وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

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