بايدن: نعمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن -اليوم الجمعة- إنه يواصل العمل دون توقف من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع، وذلك لإعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، وتخفيف الأزمة الإنسانية.



ووجه بايدن -في خطاب لحالة الاتحاد– رسالة حادة للقادة الإسرائيليين، طالبهم فيها بعدم عرقلة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لأغراض سياسية، وعدم استخدام ملف المساعدات الإنسانية كورقة مساومة، مؤكدا أن حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون أولوية.



وقال بايدن إن من حق إسرائيل أن تلاحق حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إذ يمكن لحماس أن تنهي الصراع اليوم إذا قامت بإطلاق سراح المحتجزين وإلقاء السلاح.

وأضاف أنه سيوجه الجيش الأميركي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة، لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض.



وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الحرب في غزة تسببت في خسائر بشرية أكبر من جميع الحروب السابقة في غزة مجتمعة، وأن هناك بيوتا وأحياء ومدنا في غزة دمرت وعائلات بلا طعام وماء ودواء، وأطفالا أصبحوا يتامى، ونحو مليوني فلسطيني يقبعون تحت القصف أو تحولوا إلى نازحين.



وأكد بايدن دعمه لحل الدولتين معتبرا أنه الحل الحقيقي الوحيد لضمان أمن إسرائيل والفلسطينيين، وأضاف "وأقول ذلك باعتباري مؤيدا لإسرائيل مدى الحياة".

في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تكشف عن اسمه، قوله إن إسرائيل تؤيد إقامة الرصيف العائم المؤقت الذي تحدث عنه بايدن لإدخال المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى سكان قطاع غزة .



وبحسب هذا المسؤول، فقد تم بحث هذه المبادرة بين إسرائيل والولايات المتحدة في الماضي والاتفاق على التنسيق بينهما لتنفيذه.