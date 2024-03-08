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وفاة سيدة وإصابة زوجها اثر حريق منزل في محافظة العاصمة

3/8/2024 3:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني وسط عمان تعاملت اليوم مع حريق شب داخل احد المنازل السكنية بمنطقة الجاردنز في محافظة العاصمة.


وأضاف أنه نتج عن الحريق وفاة سيدة تبلغ من العمر (76) عاما اثر استنشاقها للغازات المنبعثة من الحريق واصابة زوجها بحروق مختلفة في الجسم ،حيث عملت فرق الاطفاء على اخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ومن ثم نقله وإخلاء الوفاة الى مستشفى الجامعة الاردنية والمصاب قيد العلاج ،وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

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