وفاة سيدة وإصابة زوجها اثر حريق منزل في محافظة العاصمة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني وسط عمان تعاملت اليوم مع حريق شب داخل احد المنازل السكنية بمنطقة الجاردنز في محافظة العاصمة.
وأضاف أنه نتج عن الحريق وفاة سيدة تبلغ من العمر (76) عاما اثر استنشاقها للغازات المنبعثة من الحريق واصابة زوجها بحروق مختلفة في الجسم ،حيث عملت فرق الاطفاء على اخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ومن ثم نقله وإخلاء الوفاة الى مستشفى الجامعة الاردنية والمصاب قيد العلاج ،وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
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