منصور بن زايد يفتتح أول وأكبر محطة لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي في العالم

افتتح سُمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رسمياً، محطة تحلية مياه البحر "نقاء"، التي تمّ إنشاؤها في إمارة أم القيوين، والتي تعد واحدا من أضخم مشاريع تحلية مياه البحر بنظامِ التناضُح العكسي في العالم.

وتبلغ قدرة المحطة 150 مليون جالون مياه محلاة يومياً وتعمل وفق نظام المنتج المستقل.

حضر الافتتاح، معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتيَّة، رئيس مجلس إدارة شركة "الاتحاد للماء والكهرباء"، والمهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، وإيمان الخاطري، مديرة التشغيل، وعدد من كبارِ المسؤولين. واستمع سموه إلى شرح مفصل من الرئيس التنفيذي للشركة وفريق العمل القائم على المشروع، عن آليَّة عمل المحطة ومراحل تنفيذها، إذ أنجزت المرحلة الأولى وافتتحت المحطة تجريبياً بسعة إنتاج يوميَّة بلغت 50 مليون جالون خلال النصف الثاني من 2021، في حين أُنجِزَت المرحلة الثانية وبدأت المحطة العمل بكامل سعتها الإنتاجيَّة والبالغة 150 مليون جالون يومياً أواخر عام 2022.

ونفذ هذا المشروع الضخم بالشراكة بين كل من شركة "الاتحاد للماء والكهرباء"، وشركة "مبادلة للاستثمار"، وشركة "أكوا باور" من المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: "نحن فخورون بإنجاز مشروع محطة "نقاء" التي تعد تجسيدا لنهج دولة الإمارات ورؤية قيادتها في ضمان موارد مائية مستدامة للأجيال المقبلة"، موضحاً أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية في قطاع المياه، ويعزز نهج الإمارات الاستباقي في التخطيطِ لمُستقبلِ مُستدام.

وأضاف سموه، أنه في ظل اهتمام قيادة دولة الإمارات بملف الأمن المائي وجهودها الحثيثة في القضايا الملحة بشأن قطاع المياه جاءت "مبادرة محمد بن زايد للماء" التي أعلنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمواجهة نُدرة المياه، مشيراً سموه إلى أن تدشين محطة "نقاء" يؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بإنجازِ خُطوات حقيقية على الأرضِ تدعم تلك التوجهات، كما يعبر عن التزام القيادة بتحقيق الاستدامة والرفاه لشعبنا.

وأشاد سموه خلال افتتاح المحطة بالكفاءات الوطنية من أبناء وبنات الإمارات، مشدداً على أهمية الاستمرار في تطوير القدرات الوطنية في جميع القطاعات الحيويَّة وفي مقدمتها قطاع المياه، مع ضرورة دعم جهود البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال.

من جهته، أعرب معالي سُهيل المزروعي عن تقديره العميق للقيادةِ الرشيدة، التي وفَّرت دعماً لا محدودًا لمشروعاتِ تطوير البنية التحتيَّة لقطاع المياه، وبالتالي المُقومات اللازمة لتحقيقِ إنجازات مُهمة في هذا القطاع، تُسهم في تعزيزِ مكانة دولة الإمارات وتحقيق رفاهية مُواطنيها.

وأضاف معاليه: "أن محطة نقاء بقُدرتها الإنتاجيَّة الضخمة التي تصل إلى نحوِ 50 مليار جالون سنوياً، تُمثل إضافة قويَّة للبنية التحتيَّة لقطاع المياه في الإمارات، وتعد بمثابةِ رافد رئيسي في هذا القطاع يُكفي لتلبيةِ حاجةِ نحو 2 مليون ساكن في نطاقِ المناطق الشماليَّة من البلادِ"، مُؤكدًا أن المحطة الجديدة لا تعزز فقط الأمن المائي للإمارات، بل تدعم أيضًا تحقيق الاستراتيجيَّات الوطنيَّة نحو تحقيق الاستدامة بمفهومها الشامل.

وأشاد معالي وزير الطَّاقة والبنية التحتيَّة بالجهودِ المُتواصلة لشركةِ "الاتحاد للماء والكهرباء" في دعمِ تحقيق المُستهدفات الوطنيَّة في قطاع المياه من جهة، وتخفيض البصمة الكربونيَّة وتعزيز الجُهود الوطنية لمُكافحة التغيُّر المناخي من جهةٍ أخرى، من خلالِ التزامها الراسخ بتطبيقِ أحدث التقنيات الصديقة للبيئة في تصميمِ وتنفيذ مشاريعها، ومن أمثلتها محطة "نقاء" التي تعتمد على تقنياتٍ مُتطورة تُعد مثالاً يُحتذى في التوجه الوطني نحو الابتكار والكفاءة.

من جانبه أوضح المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء أن محطة "نقاء"، واحدة من أهم المشاريع الإستراتيجية التي تفخر شركة "الاتحاد للماء والكهرباء" بإنجازها وإدخالها إلى الخدمة بكامل طاقتها الإنتاجيَّة مؤخراً.

وأضاف أن الشركة عملت على مدى زمني يصل إلى نحو 13 عاماً، ضمن خطة منهجية طويلة المدى، تشتمل على مُستهدفاتٍ طموحة للتخلي التدريجي عن التقنياتِ الحراريَّة الأدنى كفاءة، وتقليل البصمة الكربونيَّة بواقعِ 75%، مع تحقيق توازن مقبول بين معايير الكفاءة والتكلفة والحفاظ على البيئة، ونفذت ضمن هذه الخطة عددًا من المحطاتِ عالية الكفاءة مثل محطتي الزوراء في عجمان وغليلة في رأسِ الخيمة، ومع دخول محطة "نقاء" إلى الخدمة، تم إنجاز عمليَّة التحول التام إلى تقنية التناضُح العكسي عالية الكفاءة.

وأكد آل علي أن محطة "نقاء" ستؤدي دوراً كبيراً في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة بشأن الأمن المائي في الإمارات وتحقيق المستهدفات العُليا لإستراتيجيتها في هذا المجال 2036، مُعرباً عن اعتزازه بالدورِ الذي تلعبه شركة "الاتحاد للماء والكهرباء" في هذا القطاع، من خلالِ الشراكة الإستراتيجيَّة التي تجمعها بالعديدِ من الأطرافِ المعنية بتحقيقِ تلك الرؤية الوطنيَّة الطموحة، وعلى رأسها وزارة الطاقة والبنية التحتيَّة.

نقاء.. مشروع أمن مائي استراتيجي

جرى إطلاق "نقاء" بعد إعلان الإستراتيجية الوطنية للأمنِ المائي في عام 2017، وتمثل المحطة واحداً من أهم المشاريع الإستراتيجيَّة التي تُترجم رؤية القيادة بشأنِ تحقيق الأمن المائي في الإمارات، وذلك بالنظرِ إلى دورها في استدامة إمدادات المياه العذبة وخفض مُؤشر نُدرة المياه، وكانت أهم الأهداف المُعلنة من إنشاءِ المحطة هي تلبيَّة الطلب المُتنامي على إمداداتِ المياه بالمناطقِ الشماليَّة من البلاد حيث تقدم شركة "الاتحاد للماء والكهرباء" خدماتها، دعماً لمُختلفِ القطاعات الاستهلاكيَّة في تلك المناطق ودفعاً لعجلةِ النمو الاقتصادي فيها.

تقنيات إنتاج وتشغيل مبتكرة

تعتمد محطة "نقاء" على تقنياتٍ بديلة ومُبتكرة تهدف إلى خفضِ نسب الطاقة المُستهلكة في التشغيل، من أبرزها مُحولات التردد المُتغيِّر (VFD)، التي تُتيح التحكُّم في المُحركات تبعاً لحاجةِ عمليَّات التشغيل، وتقنيةِ مُبادل الضغط (PX) التي يتم من خلالها تحويل الطاقة من المياهِ المُرتجعة

(المالحة) إلى المياهِ المُغذية للأغشية، وهي تقنيات خفَّضت من مُعدلاتِ الطاقة الكهربائيَّة المُستهلكة في تشغيلِ المحطة بنسبةٍ تصل إلى 60%.

حزمة من مشاريع الدعم والاستيعاب

وتزامن إنشاء وتنفيذ محطة "نقاء" مع تنفيذ حزمة من المشاريع الخاصة بقطاعِ المياه لدعم مُخرجاتها واستيعاب إنتاجها، شملت مشاريع لرفع السعة التخزينيَّة للمياه أهمها مركز تخزين وتوزيع الخريجة بسعة تخزينيَّة تصل إلى 180 مليون جالون، فضلاً عن محطاتٍ للضخ، وعدد من شبكاتِ النقل والتوزيع.

منظومة شاملة لإدارة الإنتاج

وتتم إدارة المياه المُنتجة من المحطةِ من خلالِ منظومة مُتكاملة للتحكُّم في التدفقاتِ والضغوط، تبدأ من محطاتِ الضخ الرئيسيَّة، مُروراً بخطوط النقل، إلى مراكزِ التخزين الإستراتيجيَّة، ومنها إلى شبكات التوزيع، وُصولاً إلى المُستهلك النهائي.

ويخضع إنتاج المحطة لبرنامج توزيع شامل يضم جميع المناطق التي تقدم شركة "الاتحاد للماء والكهرباء" خدماتها فيها، وتعتمد آليَّة التوزيع وفق هذا البرنامج على عددٍ من العواملِ التي يتم من خلالها تحديد الكمية المُخصَّصة لكلِ منطقة، مثل حجم الطلب، ونتائج دراسات وتحليل توقعاته المستقبليَّة.



إجراءات صارمة لضمان الجودة

وتحرص شركة الاتحاد للماء والكهرباء على تطبيقِ إجراءات قياسيَّة صارمة لضمانِ جودة المياه المُنتجة من المحطة والمَوزعة على المستهلكين، بما يتوافق مع الاشتراطات الوطنية من جهة، ومن جهة أخرى مُواصفات ومعايير المياه الصالحة للشربِ والصادرة من قبلِ مُنظمة الصحة العالمية (WHO)، مثل التعقيم الدوري للخطوطِ والخزانات، واختبارات القياس الدوريَّة والعشوائيَّة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز