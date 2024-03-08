«كروز أرابيا» يروج للسياحة البحرية في دبي وأبوظبي

وقع الشركاء الإقليميون في تحالف «كروز أرابيا» من دبي وأبوظبي والبحرين وسلطنة عُمان مذكرة تفاهم لإضفاء الطابع الرسمي للتحالف وتعزيز دوره الاستراتيجي المهم في الترويج لمنطقة الخليج العربي كوجهة عالمية للرحلات البحرية، وذلك خلال فعاليات معرض بورصة برلين للسياحة الدولية.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «يسهم»تحالف كروز أرابيا«في ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للرحلات البحرية في المنطقة، وهو ما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقتها القيادة الرشيدة من أجل جعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم للأعمال والترفيه. ولا شك أن التعاون المثمر والدعم المستمر الذي يقدمه الشركاء والجهات المعنية سينعكس على تطور ونمو قطاع السياحة البحرية. كما أنه من المؤكد أن هذا التحالف سيقوم باستقطاب المزيد من مشغلي الرحلات البحرية إلى دبي بفضل موقعها الاستراتيجي، والعروض المختلفة التي تقدمها، إلى جانب البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها، وإمكاناتها الهائلة في ربط العديد من الوجهات. وتمكنت دبي وبالتعاون مع الشركاء الإقليميين من إحراز تقدم ملحوظ في تطوير قطاع الرحلات البحرية، ومن المتوقع أن تعمل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على توثيق العلاقات والارتقاء بالعروض الإقليمية لاستقطاب المزيد من مشغلي الرحلات البحرية وكذلك المسافرين».

ويهدف التحالف بشكل رئيسي إلى التعاون من أجل تحسين تجارب مسافري الرحلات البحرية واستقطاب المزيد من السفن السياحية، فضلاً عن تطوير البنية التحتية في الموانئ وتعزيز النمو الاقتصادي في قطاع سياحة الرحلات البحرية في المنطقة. ويعتزم الشركاء العمل معاً على تحسين المنظومة الإقليمية للرحلات البحرية وتعزيز العلاقات بين الجهات المعنية الرئيسية والتعاون في التسويق على الصعيدين الإقليمي والدولي.

دور محوري

ولعبت دبي دوراً محورياً في تحالف كروز أرابيا من خلال العمل عن كثب مع الشركاء لتوفير خدمات رحلات بحرية إقليمية متكاملة ومترابطة، فضلاً عن مشاركاتها السابقة مع شركائها في التحالف تحت مظلة واحدة في المعارض التجارية العالمية.





وتحتضن دبي ميناء راشد وأيضاً دبي هاربر، حيث بإمكانها استيعاب 9 سفن سياحية ضخمة في وقت واحد. وتتيح دبي مرافق حديثة مجهزة لاستقبال أكبر السفن، وتعد وجهة مثالية لعشاق الرحلات البحرية الراغبين باستكشاف معالمها وزيارة باقي الإمارات ودول المنطقة. وانطلق موسم دبي للرحلات البحرية الشتوية 2023-2024 في 28 أكتوبر الماضي مع وصول السفينة السياحية الفاخرة «ماين شيف 2» إلى محطة حمدان بن محمد للرحلات البحرية في ميناء راشد.

ويشكل ميناء راشد وجهة سياحية شهيرة على مستوى العالم تتيح سهولة الوصول إلى منطقة خور دبي التاريخية، كما يمكن للميناء استيعاب 7 سفن سياحية ضخمة، أو ما يصل إلى 25 ألف مسافر في وقت واحد. في حين تستوعب محطة حمدان بن محمد للمسافرين 14 ألف مسافر يومياً. ويضم ميناء راشد مرسى يوفر للمسافرين تجارب متعددة منها تناول الطعام، والتسوق، إلى جانب أنشطة ترفيهية ممتعة أخرى.

وتم افتتاح دبي هاربر في عام 2021، وهي وجهة بحرية عالمية المستوى تتمتع بموقع استراتيجي على مقربة من نخلة جميرا الشهيرة وجزيرة بلوواترز. كما تضم أكبر مرسى في المنطقة وأحدث مرافق الرحلات البحرية، إضافة إلى محطتين على رصيف بطول 910 أمتار. وتم تصميم الوجهة لتوفير وسائل راحة شاملة وضمان سهولة الوصول من وإلى البحر، مما يتيح لآلاف المسافرين الدوليين استكشاف أبرز مناطق الجذب السياحي في العالم. واستقبلت محطة دبي هاربر للرحلات البحرية 300 ألف مسافر خلال موسم 2022-2023، أي ما يقارب أربعة أضعاف الأرقام المسجلة في الموسم الأول، مع زيادة بنسبة 40 % في رسو السفن في المحطة.



الجوائز العالمية والاستدامة



وشهد قطاع الرحلات البحرية في دبي نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ما عزز مكانة المدينة لتكون وجهة رائدة عالمياً. حيث حصلت دبي على لقب أفضل وجهة عالمية للرحلات البحرية لعامي 2021 و 2022 في حفل توزيع جوائز الرحلات البحرية العالمية، بينما حصل ميناء راشد على لقب ميناء الرحلات البحرية الرائد في العالم في حفل توزيع جوائز السفر العالمية لعام 2023. وتم تصنيف دبي هاربر في وقت سابق كأفضل مشروع جديد للرحلات البحرية في العالم في حفل توزيع جوائز الرحلات البحرية العالمية لعام 2021.

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