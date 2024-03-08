«إيه تي إس تكنيك» تقيم منشأة لصيانة الطائرات في دبي الجنوب

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران، منصة الطيران المخصصة لتنمية صناعة الطيران وتطويرها بدبي، عن توقيع اتفاقية مع شركة إيه تي إس تكنيك «ATS Technic»؛ لتشييد منشأتها الجديدة في دبي الجنوب. وتعتبر شركة إيه تي إس تكنيك مزودًا رائداً لخدمات الصيانة والخدمات اللوجستية التي تلبي مختلف أنواع ونماذج الطائرات، وتتميز بكونها أول منظمة صيانة مستقلة تابعة لوكالة سلامة الطيران الأوروبيّة، في دولة الإمارات.

تم توقيع الاتفاقية على هامش معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، من قبل طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، ومهدي الطحاينة، المدير التنفيذي لشركة إيه تي إس تكنيك، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وستمتدّ المنشأة الجديدة على مساحة 12 ألف متر مربع، حيث ستوفّر خدمات الصيانة المعتمدة بموجب معايير البند 145 من وكالة سلامة الطيران الأوروبية، إلى جانب إجراء تحسينات على المقصورة الداخلية للطائرات، وخدمات التجديد المتميّزة للطيران الخاص. ومن المتوقع أن يتم تشغيل الحظيرة، المصممة لاستيعاب العديد من الطائرات في وقت واحد؛ بكامل طاقتها بحلول عام 2025.

وقال طحنون سيف: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع «إيه تي إس تكنيك» التي ستوفر خدمات صيانة وأخرى فنية عالية الجودة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا في استقطاب الشركات الرائدة في صناعة الطيران لترسيخ حضورها في المنطقة، والاستفادة من البيئة الاقتصادية المتكاملة وإمكانات التواصل مع الأسواق الدولية. سنواصل جهودنا لتقديم الدعم الكامل لمساعي التوسع التي تبذلها «إيه تي إس تكنيك»، بما يتماشى مع أهداف تعزيز مكانة دبي البارزة على خريطة الطيران العالمية».

من جانبه، قال مهدي الطحاينة: «تُسهم البنية التحتيّة لخدمات الصيانة والإصلاح وتجديد الطائرات في دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتعزيز قطاع الطيران المتنامي في المنطقة، لا سيما أنه من المتوقع تسليم أكثر من 3000 طائرة تجارية جديدة إلى الشرق الأوسط بحلول عام 2042، وفقاً للبيانات الصادرة مؤخراً عن شركة بوينج». وأكّد الطحاينة أن دولة الإمارات، ومن خلال 27 شركة صيانة أجنبية تابعة لوكالة سلامة الطيران الأوروبيّة، تحتل مكانة بارزة كأكبر مركز للطيران في العالم العربي، موضحاً أنّ منطقة الشرق الأوسط تعتبر سوقًا محتملاً يتوافق مع استراتيجية التوسع لدى الشركة، وأعرب عن شكره لفريق مشروع محمد بن راشد للطيران على دعمهم في تحقيق خطط النمو في الشركة.

ويوفر مشروع محمد بن راشد للطيران للشركات العالمية خدمات ربط واتصال عالية المستوى، فضلاً عن كونها منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطائرات الخاصة والصناعات المرتبطة بها. ويقع المشروع في دبي الجنوب الجهة المسؤولة عن تطويره، ويستضيف أيضاً مراكز للصيانة والتدريب والتعليم. ويسعى المشروع إلى دعم الصناعات الهندسية لتعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.

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