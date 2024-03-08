غرفة دبي العالمية تستقطب شركة متخصصة في التكنولوجيا القانونية من جنوب أفريقيا للتوسع والنمو في الإمارة

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن نجاحها في استقطاب شركة التكنولوجيا القانونية "أفريكا ليجال تيك"، ومقرها جنوب أفريقيا، لتأسيس أعمالها في دبي والنمو والتوسع انطلاقاً من الإمارة، مما يعكس فعالية الجهود التي تبذلها الغرفة لاستقطاب الشركات والمستثمرين والمواهب من جميع أنحاء العالم للاستفادة من الفرص التي تزخر بها دبي في مختلف قطاعات الأعمال.

ومع افتتاح فرعها في دبي، ستقوم "أفريكا ليجال تيك" بتقديم خدمات قانونية ذات قيمة مضافة إلى الشركات العاملة في دولة الإمارات التي ترغب في تأسيس أو توسيع أعمالها في أفريقيا. وقامت الشركة بهذه الخطوة للاستفادة من المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها دبي وبنيتها التحتية والخدمية عالمية المستوى.

وتخطط "أفريكا ليجال تيك" لإطلاق جولتها الأولى لجمع التمويل في دبي هذا العام، حيث تطمح لتعزيز مكانتها في سوق الخدمات القانونية بالقارة الافريقية في ظل الطلب المتنامي الذي يشهده هذا القطاع.

وتدير "أفريكا ليجال تيك" التي تأسست في جنوب افريقيا عام 2020 منصة رقمية تحمل اسم "أفريكان لو"، وتقدم المنصة خدمات متنوعة تشمل ربط العملاء العالميين بمحاميين مرخصين ومعتمدين من مختلف مكاتب المحاماة في أفريقيا. كما تسهم في تبسيط تجربة الوصول المباشر إلى المصادر القانونية ومقدمي الخدمات القانونية الموثوقين بتكاليف مناسبة.



وقدمت غرفة دبي العالمية، من خلال مكاتبها التمثيلية في أفريقيا، كافة البيانات الأساسية إلى شركة "أفريكا ليجال تيك" حول السوق المحلي، وأفضل الخيارات لتأسيس فرع لها في دبي بما يلبي متطلباتها، ودعمتها في كافة مرحل تأسيس أعمالها في الإمارة.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تشكل دبي وجهة مثالية للشركات الرائدة المعتمدة في نماذج عملها على الابتكار، وخاصة في مجال الخدمات الرقمية لكافة القطاعات، حيث توفر الإمارة منظومة عمل عصرية محفزة للنمو والتوسع على المستوى الإقليمي والعالمي. كما تتميز ببنية تحتية متقدمة وخاصة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية. وتواصل غرفة دبي العالمية تعريف مجتمع الأعمال العالمي بالفرص الواعدة التي تقدمها دبي واستقطاب الشركات ورواد الأعمال ودعم توسعة أعمالهم انطلاقاً من الإمارة".

ومن جانبه، قال سيمبا ماكاهامادزيه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أفريكا ليجال تيك": "تتمتع دبي بمكانة استراتيجية لتنفيذ خطة نمو أعمالنا للاستحواذ على صدارة سوق الخدمات القانونية في أفريقيا، والتي يقدر حجمها بمليارات الدولارات، كما تتميز الإمارة بالبنية التحتية المناسبة، وتتيح أيضاً الوصول إلى رؤوس الأموال الاستثمارية".

وتحظى "أفريكا ليجال تيك" بثقة الاتحاد الأوروبي لتوفيرها الخدمات القانونية في 38 دولة أفريقية وبتعاونها مع محامين معتمدين في جميع أنحاء القارة الأفريقية الذين يقدّمون خدمات لقاعدة واسعة من العملاء العالميين. كما ستستفيد الشركة من موقع دبي الاستراتيجي للوصول بسهولة إلى مواقع مختلفة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وتضم شبكة المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية سبعة مكاتب في دول القارة الأفريقية، وتشمل كلاً من إثيوبيا، وموزمبيق، ومصر، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وغانا، وكينيا. وتلعب هذه المكاتب دوراً مهماً في نمو حركة التجارة والاستثمار بين أفريقيا ودبي، فضلاً عن تعريف الشركات الأفريقية بالفرص الواعدة المتاحة في الإمارة.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز