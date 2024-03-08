طيران الإمارات تقدّم خدمات خاصة لعملائها في رمضان

أنهت طيران الإمارات كافة استعداداتها لتقديم خدمات خاصة لعملائها خلال شهر رمضان المبارك، حيث ستوفر الناقلة الآلاف من علب وجبات الإفطار للركاب الصائمين على متن الطائرة وعلى بوابات الصعود، وستقدم الأطباق الرمضانية التقليدية في الصالات، كما ستعزز المحتوى الديني والبرامج والمسلسلات الرمضانية عبر نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice.

وستوفر طيران الإمارات في صالاتها بمطار دبي الدولي، الحلويات العربية التقليدية والتمور والقهوة خلال شهر رمضان، وستتضمن وجبات صالات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال مجموعة منتقاة من المقبلات العربية الساخنة والباردة، وحساء العدس، وتتكون الأطباق الرئيسية من المشويات العربية المشكلة مع الطحينة، وكبسة الدجاج المقدمة مع الدقوس والريتا، فيما تتنوع الحلويات بين الكنافة بكريمة الفستق، والبسبوسة بالزعفران، وقطايف القشطة والجوز، والآيس كريم بنكهات القهوة العربية والتمر أو البقلاوة، بالإضافة إلى مجموعة من الحلويات والمعجنات العربية التقليدية. وتضم صالات طيران الإمارات مصليات ومرافق للوضوء.

وستقدم طيران الإمارات للركاب الصائمين المسافرين إلى وجهات محددة، الذين يتواجدون عند بوابات الصعود إلى الطائرة في أوقات الإفطار، علباً تحتوي على الماء واللبن والموز والتمر.



تنبيهات الإفطار والإمساك



ولضمان أعلى مستويات الدقة للركاب الصائمين، تستخدم طيران الإمارات أداة فريدة لحساب أوقات الإمساك والإفطار أثناء الرحلة، استناداً إلى أوقات شروق الشمس وغروبها في الموقع الذي تعبره الطائرة باستخدام خطوط الطول والعرض وارتفاع الطائرة عن الأرض. ويعلن القبطان عن هذه المواعيد للركاب.

واعتباراً من 11 مارس الجاري، سيحصل العملاء في جميع الدرجات على رحلات مختارة، على وجبات رمضانية متوازنة من الناحية الغذائية. وسيتم تقديم وجبات الإفطار في علب مخصصة صممتها طيران الإمارات بشكل يعبّر عن التراث الإماراتي الثري لنساجي السدو، والذي يعكس الجانب المجتمعي في شهر رمضان نظراً لمكانة هذه الحرفة التقليدية في المجتمع الإماراتي، حيث تُعد من أبرز الحرف التي تلعب دوراً أساسياً في حياة سكان البادية. وتعد ممارسة المرأة البدوية لهذه الحرفة إحدى المساهمات الاقتصادية القيّمة التي تقدمها للمجتمع، بالإضافة إلى الدور الرئيسي الذي لعبه السدو في الحياة الاجتماعية للمرأة الإماراتية. ودأبت النساء على صناعة مفروشات ناعمة ونمارق مزخرفة بأنماط هندسية مميزة.

وتحتوي علب الوجبات الرمضانية على أصناف خفيفة، مثل الحمص وفطائر السبانخ والخبز العربي، والتبولة و البابا غنوج، إلى جانب شطائر الدجاج المغربي أو الزعتر مع المخلل والمايونيز بالثوم، وبعض الحلويات من الشوكولاتة باللوز والبقلاوة العربية بالكاجو والصنوبر، بالإضافة إلى الأصناف الأساسية مثل التمر واللبن. وتقدم طيران الإمارات علب الإفطار الرمضانية إلى جانب خدمة الوجبات الساخنة المعتادة.



أفواج العمرة



تقدّم علب الإفطار الرمضانية على الرحلات التي تخدم أفواج العمرة إلى جدة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان. ويمكن لكل معتمر في رحلات العودة من مطارات المملكة العربية السعودية اصطحاب عبوة واحدة من مياه زمزم سعة 5 لترات.

ويعرض نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice خلال الشهر الفضيل محتوى دينياً خاصاً، مثل رحلة حياة، وقوافل السماء، وهم العمر، والفتاوى، والأيام الخالية، ومحتوى بلغتي الأوردو والهندية، وتلاوات للقرآن الكريم.

كما تتوفر مجموعة من المسلسلات والأعمال الدرامية الجديدة من "شاهد" و"إم بي سي"، مثل سيب وأنا أسيب، سفاح الجيزة، الغريب، بالإضافة إلى "إيه بي توكس" ومسلسل درب الزلق، وأشهر المسلسلات التركية المدبلجة بالعربية مثل احترام، بهزات، الحب غير المكتمل، إلى جانب أكثر من 6500 قناة حسب الطلب على نظام ice، تتضمن 550 قناة عربية تعرض الأفلام والبرامج التلفزيونية العربية و450 قناة للموسيقى العربية والبودكاست.

وتنظم طيران الإمارات تدريبات توعوية خلال شهر رمضان لأفراد أطقم الخدمات الجوية وفرق الخدمات الأرضية في دبي وعبر شبكتها. ووفرت موارد تدريبية خاصة لضمان إلمامهم بأهمية الشهر الفضيل، والتعرف على مناسك الصيام حتى يكونوا على استعداد لتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء في جميع نقاط الاتصال.

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