«الفجيرة الوطني» يوزع 212 مليون درهم نقداً و5% منحة

صادق مساهمو بنك الفجيرة الوطني في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، على توزيع أرباح تعادل نسبة 15% من رأس المال المدفوع على شكل أرباح نقدية بنسبة 10% (212 مليون درهم) وعلى شكل أسهم منحة بنسبة 5% (106 مليون درهم) من رأس المال المدفوع.

كما صادق مساهمو البنك أيضاً على تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى «إن بي إف الإسلامي»، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني. كما تمت مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2023.



ووافق المساهمون على تعيين وتحديد أتعاب مدققي حسابات البنك الخارجيين وهم برايس ووترهاوس كوبرز للعام 2024، كما تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضائه بنسبة 0.76٪ من صافي الأرباح بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطيات.

بالإضافة إلى ذلك، صادق المساهمون على تعيين وتحديد أتعاب عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي إف الإسلامي لفترة ثلاث سنوات.

أعلى إيرادات

وقال الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة البنك: «نشيد بالنتائج الاستثنائية التي حققها بنك الفجيرة الوطني في عام 2023. فقد حقق البنك أعلى إيرادات تشغيلية في تاريخه، وأفضل ربح تشغيلي له على الإطلاق. وتكشف النتائج المالية عن مستوى المرونة الرفيع في أعمال البنك الرئيسية ونمو الأعمال بشكل انتقائي وبيئة ذات أسعار فائدة عالية، جنباً إلى جنب مع رأس مال قوي وجودة الموجودات والإدارة الحذرة للتكاليف. وبالنيابة عن مجلس الإدارة، يسعدني أن أقترح توزيع أربـاح بنسبة 15% من رأس المال المدفوع، على شكل أرباح نقدية بنسبة 10% وعلى شكل أسهم منحة بنسبة 5%. وأتقدم بجزيل الشكر إلى مجلس الإدارة، وأعضاء اللجنة الإدارية، وموظفينا في بنك الفجيرة الوطني على عملهم الدؤوب وتفانيهم ودعم وثقة عملائنا ومساهمينا، فبدونهم ما كان تحقق هذا النجاح في عام 2023».

ميزانية قوية

وعلقت د. رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، قائلة: «إننا فخورون للغاية بالمجموعة المتميزة من النتائج التي حققها بنك الفجيرة الوطني في عام 2023. وقد تيسر تحقيق هذه النتائج استناداً إلى ميزانية عمومية قوية وكفاءة رأس مال قوية وتحسن ملموس في جودة الموجودات،

وحقق نجاحاً في الاستفادة من التكنولوجيا. كما أرسى البنك معايير جديدة بما يخص رضا العملاء والابتكار والتفاني. وسيواصل بنك الفجيرة الوطني في العام المقبل تعزيز مساعيه لخلق القيمة وتنويع مصادر الإيرادات. وسوف يسعى أيضا إلى دخول أسواق متخصصة جديدة وتوطيد أواصرالعلاقات مع العملاء مع التركيز على المعاملات المصرفية وتحسين عملياته الداخلية، والاستثمار في أفضل التكنولوجيا ليصبح بنكاً ممكناً رقمياً بالفعل. وتواصل استراتيجية العملاء في بنك الفجيرة الوطني في الحصول على الدعم اللازم من خلال نهج يكفل تلبية احتياجات عملائه بطريقة أفضل، مع التركيز على قطاعات ذات الأهمية الاجتماعية، مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان».

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