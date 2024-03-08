Friday, 08 March 2024 11:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب مقاطعة تشينغهاي بشمال غرب الصين

3/8/2024 2:18:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل أن زلزالا بقوة 5ر5 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة زادوي بولاية يويشو التبتية ذاتية الحكم في مقاطعة تشينغهاي بشمال غرب الصين الساعة الـ6:06 مساء يوم الخميس الماضي (بتوقيت بكين).

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة، أضاف المركز أنه تم رصد مركز الزلزال، على عمق 10 كيلومترات عند التقاء خط العرض 58ر33 درجة شمالا وخط الطول 01ر93 درجة شرقا.

ولا توجد أية مناطق سكنية على بعد 50 كم من مركز الزلزال.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن تسجيل خسائر في الأرواح أو الممتلكات بالمنطقة، وفقا لدائرة الدعاية بالمحافظة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN08032024000110011019ID1107951659

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث