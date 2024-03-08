زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب مقاطعة تشينغهاي بشمال غرب الصين

ذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل أن زلزالا بقوة 5ر5 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة زادوي بولاية يويشو التبتية ذاتية الحكم في مقاطعة تشينغهاي بشمال غرب الصين الساعة الـ6:06 مساء يوم الخميس الماضي (بتوقيت بكين).

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة، أضاف المركز أنه تم رصد مركز الزلزال، على عمق 10 كيلومترات عند التقاء خط العرض 58ر33 درجة شمالا وخط الطول 01ر93 درجة شرقا.

ولا توجد أية مناطق سكنية على بعد 50 كم من مركز الزلزال.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن تسجيل خسائر في الأرواح أو الممتلكات بالمنطقة، وفقا لدائرة الدعاية بالمحافظة.

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