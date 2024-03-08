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حمدان بن محمد : فخورون بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة

3/8/2024 2:18:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن سموه فخور بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على "منصة إكس": في يوم المرأة العالمي، نتقدم بالتهنئة والتبريكات لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك ولأمي الشيخة هند بنت مكتوم ولكل امرأة في الإمارات وحول العالم ... فخورون بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة ...

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