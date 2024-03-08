الأوراق المالية تعلن مواعيد تداولات الأسواق المالية خلال رمضان

الأوراق المالية تعلن مواعيد تداولات الأسواق المالية خلال رمضان
التاريخ
3/8/2024 2:18:06 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن مواعيد جلسات التداول في أسواق الأوراق المالية بالدولة خلال شهر رمضان المبارك ستظل كما هي دون تغيير.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن التداولات خلال شهر رمضان ستبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.
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