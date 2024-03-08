Friday, 08 March 2024 11:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأوراق المالية تعلن مواعيد تداولات الأسواق المالية خلال رمضان

3/8/2024 2:18:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن مواعيد جلسات التداول في أسواق الأوراق المالية بالدولة خلال شهر رمضان المبارك ستظل كما هي دون تغيير.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن التداولات خلال شهر رمضان ستبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN08032024000110011019ID1107951657

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث