الأوراق المالية تعلن مواعيد تداولات الأسواق المالية خلال رمضان



أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن مواعيد جلسات التداول في أسواق الأوراق المالية بالدولة خلال شهر رمضان المبارك ستظل كما هي دون تغيير.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن التداولات خلال شهر رمضان ستبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز