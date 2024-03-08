عزز من اجراءاته بالقدس : مئات المواطنين يؤدون صلاة الفجر بالاقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة / PNN / عززت سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم الجمعة اجراءاتها في مدينة القدس المحتلة بشكل عام والبلدة القديمة ومحيط المسجد الاقصى بشكل خاص.
وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال ممثلة بالشرطة وما تسمى قوات حرس الحدود انتشرت في شوارع ومفارق المدينة ومداخل البلدة القديمة والطرق المؤدية للمسجد الاقصى ونصبت حواجز عسكرية الى جانب نشر الحواجز العسكرية.
وقالت المصادر المحلية المقدسية ان الاحتلال يعزز من إجراءاته الأمنية منذ الامس لمنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى المبارك في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة.
وعلى الرغم من هذه الاجراءات العسكرية ادى المئات من المواطنين فجر اليوم الصلاة في المسجد الاقصى المبارك تلبيه للدعوات لتادية الصلاة في المسجد الصادرة عن فصائل وهيئات وجمعيات مقدسية للتاكيد على تمسك الفلسطينين بحقهم في العبادة غي اي وقت يريدون.
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