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عزز من اجراءاته بالقدس : مئات المواطنين يؤدون صلاة الفجر بالاقصى

3/8/2024 2:08:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة / PNN / عززت سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم الجمعة اجراءاتها في مدينة القدس المحتلة بشكل عام والبلدة القديمة ومحيط المسجد الاقصى بشكل خاص.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال ممثلة بالشرطة وما تسمى قوات حرس الحدود انتشرت في شوارع ومفارق المدينة ومداخل البلدة القديمة والطرق المؤدية للمسجد الاقصى ونصبت حواجز عسكرية الى جانب نشر الحواجز العسكرية.

وقالت المصادر المحلية المقدسية ان الاحتلال يعزز من إجراءاته الأمنية منذ الامس لمنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى المبارك في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة.

وعلى الرغم من هذه الاجراءات العسكرية ادى المئات من المواطنين فجر اليوم الصلاة في المسجد الاقصى المبارك تلبيه للدعوات لتادية الصلاة في المسجد الصادرة عن فصائل وهيئات وجمعيات مقدسية للتاكيد على تمسك الفلسطينين بحقهم في العبادة غي اي وقت يريدون.

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