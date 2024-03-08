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واشنطن تنفذ ضربات ضد الحوثيين باليمن

3/8/2024 2:08:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة الوسطى الأميركية تنفيذها ضربات ضد 4 صواريخ كروز مضادة للسفن ومسيّرة للحوثيين بالمناطق الخاضعة لسيطرتهم باليمن.


وأضافت أن قواتها أسقطت 3 طائرات مسيّرة انطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باتجاه خليج عدن.


وقالت إن ذلك يأتي في إطار حماية حرية الملاحة البحرية بعد تعرض السفن الإسرائيلية أو المتجهة لإسرائيل لضربات من قبل الحوثيين، الذين أعلنوا أنهم لن يتوقفوا عن استهداف السفن بالبحر الأحمر وباب المندب إلا بإنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.


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