واشنطن تنفذ ضربات ضد الحوثيين باليمن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة الوسطى الأميركية تنفيذها ضربات ضد 4 صواريخ كروز مضادة للسفن ومسيّرة للحوثيين بالمناطق الخاضعة لسيطرتهم باليمن.
وأضافت أن قواتها أسقطت 3 طائرات مسيّرة انطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باتجاه خليج عدن.
وقالت إن ذلك يأتي في إطار حماية حرية الملاحة البحرية بعد تعرض السفن الإسرائيلية أو المتجهة لإسرائيل لضربات من قبل الحوثيين، الذين أعلنوا أنهم لن يتوقفوا عن استهداف السفن بالبحر الأحمر وباب المندب إلا بإنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
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