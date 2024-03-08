9 شهداء بغارة استهدفت منزلا بدير البلح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مراسل الجزيرة ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا بمنطقة الحكر في دير البلح وسط قطاع غزة إلى 9 أشخاص، من بينهم نساء وأطفال.



وقال إن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا غرب مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة أسفر عن استشهاد 5 أشخاص، بينهم طفلان.



وأضاف أن خان يونس جنوبي القطاع تشهد القصف الإسرائيلي الأكثر كثافة في غزة منذ فجر اليوم، دون أن تُعرف حتى الآن المواقع التي يستهدفها القصف.



وأفاد المراسل بأن عشرات العائلات لا تزال محاصرة في منطقتي حمد والقرارة اللتين يحاصرهما الاحتلال ويمنع وصول طواقم الدفاع المدني إليهما.

