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إعلام إسرائيلي: الجيش استثمر قوته بخان يونس ولم يقض على حماس

3/8/2024 2:08:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أنه بالرغم من استثمار الجيش أغلب إمكانياته بالقتال في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فإنه لم يتمكن حتى الآن من القضاء على 6 كتائب لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تنشط هناك.


وما زالت فصائل المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في خان يونس، لا سيما في مدينة حمد التي حاصرها الجيش الإسرائيلي قبل أيام.


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