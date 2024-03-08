إعلام إسرائيلي: الجيش استثمر قوته بخان يونس ولم يقض على حماس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أنه بالرغم من استثمار الجيش أغلب إمكانياته بالقتال في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فإنه لم يتمكن حتى الآن من القضاء على 6 كتائب لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تنشط هناك.
وما زالت فصائل المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في خان يونس، لا سيما في مدينة حمد التي حاصرها الجيش الإسرائيلي قبل أيام.
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