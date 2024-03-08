مدير سي آي إيه يصل الدوحة لمتابعة المفاوضات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي تأكيده وصول مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز إلى قطر، في محاولة قد تكون الأخيرة لتأمين اتفاق وقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.



وزار بيرنز، الذي يقود جهود التفاوض لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مصر الأربعاء الماضي، لكن من غير المتوقع أن يسافر إلى إسرائيل خلال هذه الزيارة للمنطقة.



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قال -الأربعاء- إن واشنطن تعتقد أن العقبات التي واجهت المفاوضات بالقاهرة الأسبوع الماضي "ليست مستعصية على الحل"، مضيفا أنه يمكن التوصل لاتفاق.



غير أن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قالت -تعليقا على وصول بيرنز للدوحة- إن إسرائيل غير متفائلة بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار قريبا.