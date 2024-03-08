عاجل آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبيا في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في المناطق الشمالية.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء نهار يوم السبت باردة نسبيا في أغلب المناطق ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة احيانا في شمال ووسط المملكة، ومن المتوقع أن تشهد أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى زخات خفيفة من المطر على فترات، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في البادية، وتكون الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وتبقى الأجواء نهار يوم الأحد باردة نسبيا في أغلب المناطق ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في البادية، وتكون الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



ويطرأ نهار يوم الاثنين، ارتفاع على درجات الحرارة وتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية معتدلة السرعة، وتكون الأجواء ليلا باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية خفيفة السرعة.

