تظاهرات في واشنطن للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن /PNN / شهدت العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الجمعة، تظاهرات للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تطالب بوقف إطلاق النار وتدعو إلى وقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.
وأغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى مقر الكونغرس، بالتزامن مع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن لإلقاء خطاب حول حالة الاتحاد.
وقالت وسائل إعلام أميركية إن موكب بايدن سلك طريقا أطول من المعتاد للوصول من البيت الأبيض إلى مبنى الكونغرس، لتفادي الطرق التي تشهد تظاهرات في محيط الكونغرس.
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