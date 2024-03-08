تظاهرات في واشنطن للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن /PNN / شهدت العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الجمعة، تظاهرات للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تطالب بوقف إطلاق النار وتدعو إلى وقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.

وأغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى مقر الكونغرس، بالتزامن مع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن لإلقاء خطاب حول حالة الاتحاد.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن موكب بايدن سلك طريقا أطول من المعتاد للوصول من البيت الأبيض إلى مبنى الكونغرس، لتفادي الطرق التي تشهد تظاهرات في محيط الكونغرس.