شرطة أبوظبي: خطة لتعزيز أمن وسلامة المجتمع خلال رمضان

وأكدت القطاعات الشرطية جاهزيتها في تأمين راحة وسلامة الجمهور وتعزيز الوعي الأمني والمروري لكافة أفراد المجتمع، من خلال الخطة الأمنية والمرورية الشاملة والتي تستهدف توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع والتصدي للظواهر والسلوكيات غير الإيجابية.

وتركز الحملة على تكثيف الجهود الشرطية والأمنية لتعزيز السلامة لمستخدمي الطرق ومواجهة الظواهر غير الحضارية مثل التسول وعدم الالتزام بالقواعد المرورية حول المساجد خلال الشهر المبارك، وتوفير الانسيابية على الطرق وحول المساجد " أثناء صلاة التراويح" خلال الشهر الفضيل.

وأكد مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية استعداداته للاستجابة للجمهور وتقديم أرقى الخدمات لنشر وتعزيز الأمن والأمان لكافة فئات المجتمع وحثهم على التواصل على الرقم 999 لتلقي المكالمات والبلاغات الطارئة.

ويعزز قطاع الأمن الجنائي جهوده في مكافحة التسول وتعميق الوعي المجتمعي بمخاطر التجاوب مع المتسولين وتنمية الثقافة الأمنية لدى أفراد الجمهور بعدم التجاوب مع هذه الفئة وتقديم البلاغات لجهات الاختصاص للتعامل معها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة .

وتنظم إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع مجالس رمضانية تناقش خلالها قضايا مجتمعية وأمنية في أبوظبي والعين والظفرة، وتستضيف متحدثين من مختلف إدارات الشرطة ومن الجهات الخارجية .

وتنظم إدارة المراسم والعلاقات العامة مبادرة "أطعم تُؤجر" بالتعاون مع فريق أبشر يا وطن التطوعي وتشمل توزيع وجبات إفطار يومياً على قائدي المركبات خلال شهر رمضان المبارك، بهدف الحفاظ على السلامة المرورية وتوعية السائقين بعدم القيادة بسرعة للحاق بوجبة الإفطار لتأمين سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وتبث إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام حلقات تلفزيونية يومية عبر قنوات "أبوظبي للإعلام"، ومنصات التواصل الاجتماعي، تقدمها وجوه إعلامية من الكوادر النسائية بشرطة ابوظبي، بهدف توعية المشاهدين بالتدابير الوقائية والسلوكيات الإيجابية في شهر رمضان المبارك.

كما تطلق إدارة الأسلحة والمتفجرات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ حملة توعوية بمخاطر الألعاب النارية تهدف إلى تثقيف فئات المجتمع بمخاطر تلك الألعاب على مستخدميها.

وأكدت إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة استعداداتها لاستقبال مكالمات الجمهور على "خدمة أمان" خلال الشهر الفضيل والتي تضمن الحفاظ على سرية وهوية مقدم المعلومة، باللغات العربية، والإنجليزية، والآسيوية ومن خلال التواصل عبر ست قنوات عبر الهاتف (8002626)، والاتصال الدولي (009718002626)، والرسائل النصية (2828)، والتطبيق الذكي ADPolice، والموقع الإلكتروني و تنظم المديريات والإدارات التابعة لشرطة أبوظبي العديد من المبادرات والفعاليات المتنوعة والهادفة خلال الشهر الفضيل .

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