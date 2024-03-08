المرأة تشكل 80% من فريق الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية



أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية بمناسبة يوم المرأة العالمي أن المرأة تشكل ما نسبته 80% من فريق الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية الذي سيفتتح أبوابه للزوار ابتداءً من 20 أبريل المقبل في المقر الدائم للجناح الوطني لدولة الإمارات الكائن في منطقة الأرسنال – سالي دي آرمي في البندقية.

وقالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية: نستذكر في اليوم العالمي للمرأة الدور الريادي الذي باتت تقوم به المرأة في المجتمع ومشاركتها الفعالة في جميع القطاعات الاقتصادية والفنية، ونحن فخورات في العمل مع الأخ والزميل والرجل في هذه المهمة وتقديم فنون الإمارات في هذا المحفل الدولي الذي يحظى بسمعة واسعة باعتباره أحد أعرق التظاهرات الثقافية المرموقة عالمياً."

وأضافت: "يجسد فريق العمل النسائي العنوان الرئيس للاحتفال بالمرأة هذا العام (الاستثمار في المرأة: تسريع التقدم)، ويعمل فريقنا بجد لإظهار القصص غير المروية حول الفنون والعمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مشاركته في معارض الفنون والعمارة الدولية التي ينظمها بينالي البندقية، مقدماً منصّة رفيعة المستوى لاستعراض مفاهيم تنظيم المعارض التي تستضيف الحوارات الدولية البارزة من منظور محلي متميّز."

وخلال كل دورة من المعرض الدولي للفنون والعمارة في بينالي البندقية، أحد أهم وأبرز المنصّات الثقافية الدولية، يعين الجناح الوطني قيمين فنيين ويكلف نخبة من الفنانين والمعماريين المساهمين، حيث يتعاون معهم لوضع التصوّرات وتنفيذ الأبحاث والدراسات اللازمة بهدف تطوير معارض

وكتب مرفقة لها، انطلاقاً من المساعي المبذولة نحو تعزيز وترسيخ الوعي العالمي حول المشهد الثقافي الإماراتي.

ويشارك القيم الفني طارق أبو الفتوح ، في الدورة المقبلة ليجسد إلهام الفنان الإماراتي عبدالله السعدي من الطبيعة الفريدة في دولة الإمارات، ويقدم عالم فريد وتجربة عيش ساحرة وكأنها رحلة إبداعية تبدأ بأعمال فنية معروضة بشكل متحفٍ وتنتهي بأخرى مخبأة في صناديق معدنية، بما يحاكي شكل الاستوديو الفني الخاص به، حيث يتم الكشف عن مجموعة من الأعمال الفنية المخبأة على يد مجموعة من العارضين أو الممثلين الذين سيتواجدون باستمرار في هذه المساحة الفنية أعمال فنية من خرائط وأحجار ولفائف ورسومات أنتجها السعدي أثناء رحلاته، مخزنة في صناديق معدنية بأسلوب مميز.



تتمثّل رؤية الجناح الوطني لدولة الإمارات - بينالي البندقية في تسليط الضوء على القصص غير المروية حول الفنون والعمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مشاركته في معارض الفنون والعمارة الدولية التي ينظمها بينالي البندقية، مقدماً منصّة رفيعة المستوى لاستعراض مفاهيم تنظيم المعارض التي تستضيف الحوارات الدولية البارزة من منظور محلي متميّز.





