المعاشات تجري تحسينات على 3 خدمات رئيسية في إطار تطوير خدمات 2.0

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعيةوفي تطوير خدمات 2.0

عن إجراء

تحسينات على 3 خدمات رئيسية.

الخدمات التي شملتها التحسينات:

-تسجيل المؤمن عليه

-تسجيل جهة العمل

-تسجيل مواطني دول مجلس التعاون في دولة الإمارات

نطاق التحسين:

-اختصار عدد الخطوات

-إلغاء عدد من الحقول والخانات وبعض المستندات المطلوبة في الخدمات خدمات

أهداف التحسين:

-المساهمة في تقليل الوقت المستغرق لإنجاز الخدمة من خلال تقديم تجربة خدمات مبسطة وفعالة وسريعة

-تلبية المتطلبات الحكومية المرتبطة بتطوير الخدمات في برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، ليصبح تقديم الخدمات من منظور شامل وتكاملي



وقالت الهيئة إنه يمكن لجهات العمل إنجاز خدمات التسجيل المذكورة بالتحديث الجديد عبر موقع الهيئة الإلكتروني من خلال مراجعة بطاقة الخدمات والفيديوهات التوضيحية التي تم تحديثها لتمكين جهات العمل من إنجاز المعاملات دون تأخير.





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