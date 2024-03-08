محمد بن راشد: في يوم المرأة العالمي.. كل عام ونساء العالم أجمل وأنجح وأفضل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المرأة رمز للسعادة .. رمز للتضحية .. رمز للحياة .. رمز للمساواة .. رمز للدفء والحنان والمحبة.. المرأة رمز لكل شيء جميل .
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: المرأة رمز للسعادة .. رمز للتضحية .. رمز للحياة .. رمز للمساواة .. رمز للدفء والحنان والمحبة.. المرأة رمز لكل شيء جميل .
وأضاف سموه: في يوم المرأة العالمي نقول .. كل عام ونساء العالم أجمل وأنجح وأفضل .. كل عام وجميع أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا في خير وإلى خير بإذن الله.
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