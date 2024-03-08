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محمد بن راشد: في يوم المرأة العالمي.. كل عام ونساء العالم أجمل وأنجح وأفضل

3/8/2024 1:00:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المرأة رمز للسعادة .. رمز للتضحية .. رمز للحياة .. رمز للمساواة .. رمز للدفء والحنان والمحبة.. المرأة رمز لكل شيء جميل .

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: المرأة رمز للسعادة .. رمز للتضحية .. رمز للحياة .. رمز للمساواة .. رمز للدفء والحنان والمحبة.. المرأة رمز لكل شيء جميل .

وأضاف سموه: في يوم المرأة العالمي نقول .. كل عام ونساء العالم أجمل وأنجح وأفضل .. كل عام وجميع أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا في خير وإلى خير بإذن الله.

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