«جمارك وموانئ رأس الخيمة» يبحثان تسهيل حركة التجارة

عقدت جمارك رأس الخيمة اجتماعاً تنسيقياً مع سلطة موانئ رأس الخيمة لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين الجهتين بما يدعم المنظومة الأمنية وتيسير التجارة وتعزيز مكانة الإمارة إقليميا وعالمياً على الخارطة التجارية.



وبحث الجانبان خلال اللقاء المشاريع الرئيسية والمستقبلية بين الجهتين بما يدعم تيسير التجارة وتوفير عمليات نقل سلسة للبضائع من خلال الرقابة المحكمة على المنافذ الجمركية وفق الضوابط الأمنية المعتمدة في العمل الجمركي.

كما تم التطرق لأهمية العمل على الربط التقني بين الجهتين لتقليص الزمن المستغرق في عمليات التخليص الجمركي، بالإضافة إلى طرح مجموعة من المحفزات لتسهيل حركة التجارة وتعزيز سلاسل الإمداد وتحقيق فعالية أكبر في تدفق البضائع والمنتجات للأسواق المحلية عبر منافذ الإمارة البحرية.



شارك في الاجتماع مروان محمد دوربيني مساعد المدير العام للعمليات الجمركية، وروي أنتوني كومنس الرئيس التنفيذي لسلطة موانئ، وعدد من القيادات من كلتا الجهتين.

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