«جمارك وموانئ رأس الخيمة» يبحثان تسهيل حركة التجارة

(MENAFN
- Al-Bayan)
عقدت جمارك رأس الخيمة اجتماعاً تنسيقياً مع سلطة موانئ رأس الخيمة لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين الجهتين بما يدعم المنظومة الأمنية وتيسير التجارة وتعزيز مكانة الإمارة إقليميا وعالمياً على الخارطة التجارية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء المشاريع الرئيسية والمستقبلية بين الجهتين بما يدعم تيسير التجارة وتوفير عمليات نقل سلسة للبضائع من خلال الرقابة المحكمة على المنافذ الجمركية وفق الضوابط الأمنية المعتمدة في العمل الجمركي.
كما تم التطرق لأهمية العمل على الربط التقني بين الجهتين لتقليص الزمن المستغرق في عمليات التخليص الجمركي، بالإضافة إلى طرح مجموعة من المحفزات لتسهيل حركة التجارة وتعزيز سلاسل الإمداد وتحقيق فعالية أكبر في تدفق البضائع والمنتجات للأسواق المحلية عبر منافذ الإمارة البحرية.
شارك في الاجتماع مروان محمد دوربيني مساعد المدير العام للعمليات الجمركية، وروي أنتوني كومنس الرئيس التنفيذي لسلطة موانئ، وعدد من القيادات من كلتا الجهتين.
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