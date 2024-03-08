Friday, 08 March 2024 09:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«جمارك وموانئ رأس الخيمة» يبحثان تسهيل حركة التجارة

3/8/2024 12:17:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عقدت جمارك رأس الخيمة اجتماعاً تنسيقياً مع سلطة موانئ رأس الخيمة لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين الجهتين بما يدعم المنظومة الأمنية وتيسير التجارة وتعزيز مكانة الإمارة إقليميا وعالمياً على الخارطة التجارية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء المشاريع الرئيسية والمستقبلية بين الجهتين بما يدعم تيسير التجارة وتوفير عمليات نقل سلسة للبضائع من خلال الرقابة المحكمة على المنافذ الجمركية وفق الضوابط الأمنية المعتمدة في العمل الجمركي.

كما تم التطرق لأهمية العمل على الربط التقني بين الجهتين لتقليص الزمن المستغرق في عمليات التخليص الجمركي، بالإضافة إلى طرح مجموعة من المحفزات لتسهيل حركة التجارة وتعزيز سلاسل الإمداد وتحقيق فعالية أكبر في تدفق البضائع والمنتجات للأسواق المحلية عبر منافذ الإمارة البحرية.

شارك في الاجتماع مروان محمد دوربيني مساعد المدير العام للعمليات الجمركية، وروي أنتوني كومنس الرئيس التنفيذي لسلطة موانئ، وعدد من القيادات من كلتا الجهتين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN08032024000110011019ID1107951465

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث