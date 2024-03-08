الذهب يتأهب لأفضل أداء أسبوعي في 5 أشهر قبل بيانات الوظائف الأمريكية



تتأهب أسعار الذهب اليوم الجمعة لتحقيق أكبر قفزة أسبوعية لها في خمسة أشهر وتحوم قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق بعدما عززت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول الرهانات على خفض أسعار الفائدة منتصف العام.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية وسجلت 2157.16 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0350 بتوقيت غرينتش، لتظل قريبة من المستوى القياسي الذي سجلته في الجلسة السابقة عند 2164.09 دولارا.

كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2164.40 دولاراً.

وارتفعت الأسعار في المعاملات الفورية بأكثر من 3.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، وتتجه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ منتصف أكتوبر في الأيام الأولى للصراع بين إسرائيل وحركة حماس. كما سيكون هذا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي ترتفع في الأسعار.

وقال باول إن البنك المركزي "ليس بعيدا" عن اكتساب ثقة كافية بأن التضخم يتراجع، بما يمهد للبدء في خفض أسعار الفائدة. وقال إن هذا من المرجح أن يحدث في الأشهر المقبلة.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

ويتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين بالعملات الأخرى.

وينصب تركيز السوق على بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 916.30 دولارا للأوقية وهبطت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.29 دولارا، فيما ارتفع البلاديوم 0.5 إلى 1039.17 دولارا. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.



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