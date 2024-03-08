د. أبو هولي يبحث مع مسؤول امريكي دعم الاونروا والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وفي المخيمات الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي اليوم مع رئيس القسم السياسي في المكتب الامريكي لشؤون اللاجئين الفلسطينيين السيدة لورديس لاميلاأوضاعاللاجئين في المخيمات الفلسطينية ، ودعم الاونروا، وتداعيات تعليق بعض الدول المانحة تمويلها الاضافي على خدمات الاونروا المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة بالإضافة الى الازمة الإنسانيةفي قطاع غزة وحرب التجويع والابادة التي تقودها حكومة الاحتلال الاسرائيلي منذ خمسة شهور

وطالب د. أبو هولي خلال لقائه لورديس لاميلا

في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله الولايات المتحدة الامريكية بإعادة النظر في قرار تعليق تمويلها الإضافيللأونروا لما له من تداعيات كبيرة على عمل الاونروا في ظل الازمة الأنسانية التي تشهدها قطاع غزة والمخيمات الفلسطينية في مناطق عمليات الاونروا.

وأشار الى ان استمرار 17 دولة مانحة وعلى رأسهم الولايات المتحدة تعليق تمويلها الإضافي للأونروا بعد الاتهامات الإسرائيلية بتورط محتمل لبعض موظفي الاونروا في هجوم السابع من أكتوبر، الى حين انتهاءالتحقيقات التي يجريها مكتب الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة، يشكل عقابا جماعياً لملايين الفلسطينيين في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة وحرب إبادة جماعية وعدوان متواصل على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وشدد على أن تعليق التمويل يجب ان لا يستمر طويلا، حيث أثر ذلك على كافة مناحي الحياة للفلسطينيين، من زيادة حدة الازمة المالية لوكالة الغوث ، والذي سيؤدي الى انفجار لا يمكن توقعه وعدم استقرار في مناطق عملياتها.

وأكد د. أبو هولي بأن الاونروا هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية وفق تفويضها على تقديم الخدمات الاغاثية والإنسانية في كافة مناطق عملياتها وخاصة في قطاع غزة، ومن غير الممكن استبدالها بأي جهة أخرى.

وأشار الى ان اسقاط المظلات الجوية التي تحوي على مساعدات إنسانية من الولايات المتحدة والدول الأخرى على مناطق شمال غزة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات المطلوبة للاجئين الفلسطينيين، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتسائل د.أبو هولي

لماذا لم يتم تشكيل لجنة تحقيق على خلفية استشهاد 162 موظف تابع لوكالة الغوث أثناء قيامهم بواجبهم الوظيفي والإنساني في قطاع غزة كما تم تشكيل لجنة تحقيق لبعض الموظفين المشاركين في احداث السابع من أكتوبر حسب ادعاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد على استمرار الولايات المتحدة في تعليق تمويلها لوكالة الغوث سيؤثر حتما على الدول المانحة الأخرى، كونها الداعم الأكبر للأونروا، لافتاً الى ان استئنافالولايات المتحدة التمويل المخصص للأونروا ، سيكون له نتائج إيجابية على الدول المانحة الأخرى بأن تستأنف التمويل وتحذو على خطاها، لدعم الاونروا الغوث في تقديم خدماتها الى اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد على الرئيس محمود عباس للجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة لبحث تداعيات مشاركة بعض موظفي الاونروا في احداث السابع عشر من أكتوبر، ودعمه للاونروا في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة في عملها .

وأكد د. أبو هولي بأن يكون هناك سقف زمني للجنة التحقيق، خاصة أن الدول المانحة تنتظر نتائج التحقيقات، وعدم تركها مفتوحة لما لها من تأثير سلبي على الدول المانحة وبالتالي مجتمع اللاجئين.

واكد على الإسراع في انعقاد اللجنة الاستشارية التي تترأسها لهذا العام الولايات المتحدة الامريكية، التي كان من المقرر عقدها في 26 فبراير المنصرم، وتم تاجيلها نتيجة الازمة التي تمر بها الاونروا، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .

وأكد الطرفان على أهمية دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، واستمرار برامجها وخدماتها في الأقاليم الخمس ( قطاع غزة – الضفة الغربية والقدس – سوريا – لبنان - الاردن)، وضرورة عقد اجتماع اللجنة الاستشارية الذي من شأنه أن يكون خطوة في الاتجاه الصحيح، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها وكالة الغوث واللاجئين الفلسطينيين