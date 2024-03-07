متسابقو نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات يحققون مراكز متقدمة ببطولة ساند دراق في قطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 7 - 3 (كونا) -- حقق متسابقو نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات اليوم الخميس مراكز متقدمة في ختام الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة قطر "للساند دراق ريس" للسباقات الرملية.
وأعرب المدير العام لنادي باسل الصباح سيف المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن سعادته بتحقيق متسابقي النادي مراكز متقدمة في هذه البطولة التي يشارك فيها العديد من المتسابقين من دول الخليج وصعودهم لمنصة التتويج.
وأضاف المطيري أن متسابقي نادي باسل الصباح دأبوا على تحقيق أفضل المراكز والنتائج في مختلف المسابقات سواء المحلية أو الإقليمية مشيرا إلى أن المشاركة في مثل هذه السباقات تعزز من خبرة السائق ومكانة النادي.
وتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على هذه البطولة وعلى حسن التنظيم والاستقبال والترتيب وكرم الوفادة وللهيئة العامة للرياضة الكويتية معربا عن تمنياته بالمزيد من التوفيق والنجاح في بقية المواسم الرياضية.
وحقق المتسابق مشعل الفهد المركز الأول في "فئة مودوفايت" للدراجات كما حصل على المركز الثاني في "الفئة المفتوحة" للدراجات وفي ذات الفئة حصل أحمد مال الله على المركز الثالث في البطولة التي انطلقت أولى جولاتها في ديسمبر من العام الماضي. (النهاية)
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