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متسابقو نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات يحققون مراكز متقدمة ببطولة ساند دراق في قطر

3/7/2024 11:30:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 7 - 3 (كونا) -- حقق متسابقو نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات اليوم الخميس مراكز متقدمة في ختام الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة قطر "للساند دراق ريس" للسباقات الرملية.
وأعرب المدير العام لنادي باسل الصباح سيف المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن سعادته بتحقيق متسابقي النادي مراكز متقدمة في هذه البطولة التي يشارك فيها العديد من المتسابقين من دول الخليج وصعودهم لمنصة التتويج.
وأضاف المطيري أن متسابقي نادي باسل الصباح دأبوا على تحقيق أفضل المراكز والنتائج في مختلف المسابقات سواء المحلية أو الإقليمية مشيرا إلى أن المشاركة في مثل هذه السباقات تعزز من خبرة السائق ومكانة النادي.
وتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على هذه البطولة وعلى حسن التنظيم والاستقبال والترتيب وكرم الوفادة وللهيئة العامة للرياضة الكويتية معربا عن تمنياته بالمزيد من التوفيق والنجاح في بقية المواسم الرياضية.
وحقق المتسابق مشعل الفهد المركز الأول في "فئة مودوفايت" للدراجات كما حصل على المركز الثاني في "الفئة المفتوحة" للدراجات وفي ذات الفئة حصل أحمد مال الله على المركز الثالث في البطولة التي انطلقت أولى جولاتها في ديسمبر من العام الماضي. (النهاية)

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