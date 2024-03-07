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البنتاغون تؤكد وفاة جندي أمريكي بحادث غير قتالي في سفارة واشنطن لدى الاحتلال الإسرائيلي

3/7/2024 11:30:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 3 (كونا) -- أكدت وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) اليوم الخميس وفاة جندي أمريكي يعمل في سفارة الولايات المتحدة لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت البنتاغون في بيان صحفي ان "الجندي اورلاندو بانديرا (54 عاما) كان يعمل ضمن طاقم الأمن الامريكي التابع لوزارة الخارجية في السفارة الامريكية في القدس".
واضاف البيان ان بانديرا توفي نتيجة حادث "غير قتالي" وجار التحقيق في الواقعة من دون أن يضيف المزيد من التفاصيل.
وكانت السفارة الامريكية لدى الاحتلال قد اعلنت في بيان أول من أمس اكتشاف وفاة أحد موظفيها مؤكدة أنه "لا توجد شكوك بأنه حادث مدبر".(النهاية)

ا م م



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