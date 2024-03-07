البنتاغون تؤكد وفاة جندي أمريكي بحادث غير قتالي في سفارة واشنطن لدى الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 3 (كونا) -- أكدت وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) اليوم الخميس وفاة جندي أمريكي يعمل في سفارة الولايات المتحدة لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت البنتاغون في بيان صحفي ان "الجندي اورلاندو بانديرا (54 عاما) كان يعمل ضمن طاقم الأمن الامريكي التابع لوزارة الخارجية في السفارة الامريكية في القدس".
واضاف البيان ان بانديرا توفي نتيجة حادث "غير قتالي" وجار التحقيق في الواقعة من دون أن يضيف المزيد من التفاصيل.
وكانت السفارة الامريكية لدى الاحتلال قد اعلنت في بيان أول من أمس اكتشاف وفاة أحد موظفيها مؤكدة أنه "لا توجد شكوك بأنه حادث مدبر".(النهاية)
ا م م
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