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نائب اوروبي يدعو الى وقف اطلاق النار في قطاع غزة بسبب تدهور الوضع الإنساني

3/7/2024 11:30:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 7 - 3 (كونا) -- قال رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الاوروبي أودو بولمان اليوم الخميس "ان تحسن الوضع الإنساني في غزة بشكل عاجل لن يكون ممكنا إلا من خلال وقف إطلاق النار".
و قال بولمان في بيان صحفي ان "المفاوضات تفشل حاليا بين اسرئيل وحماس .. و نحن كأوروبيين و كأكبر ممول للسلطة الفلسطينية و كأكبر شريك تجاري لإسرائيل من واجبنا زيادة الضغط على كلا الجانبين لانجاحها".
و كان بولمان قد زار بصفته رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الاوروبي الحدود المصرية بين غزة وإسرائيل وفلسطين للتعرف على وضع الصراع في المنطقة من الناحية الإنسانية و من منظور حقوق الإنسان.
كما عقد خلال الزيارة اجتماعات مع الجهات السياسية الفاعلة مثل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وأعضاء في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) بالاضافة الى عقد محادثات مع ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي.(النهاية)

ح ت ص / س ع م



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