نائب اوروبي يدعو الى وقف اطلاق النار في قطاع غزة بسبب تدهور الوضع الإنساني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 7 - 3 (كونا) -- قال رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الاوروبي أودو بولمان اليوم الخميس "ان تحسن الوضع الإنساني في غزة بشكل عاجل لن يكون ممكنا إلا من خلال وقف إطلاق النار".
و قال بولمان في بيان صحفي ان "المفاوضات تفشل حاليا بين اسرئيل وحماس .. و نحن كأوروبيين و كأكبر ممول للسلطة الفلسطينية و كأكبر شريك تجاري لإسرائيل من واجبنا زيادة الضغط على كلا الجانبين لانجاحها".
و كان بولمان قد زار بصفته رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الاوروبي الحدود المصرية بين غزة وإسرائيل وفلسطين للتعرف على وضع الصراع في المنطقة من الناحية الإنسانية و من منظور حقوق الإنسان.
كما عقد خلال الزيارة اجتماعات مع الجهات السياسية الفاعلة مثل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وأعضاء في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) بالاضافة الى عقد محادثات مع ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي.(النهاية)
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